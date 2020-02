Frepap. Jonás Ataucusi apareció en la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), ubicado en el Cercado de Lima tras la denuncia de desaparición del líder del Frepap. Sin embargo, Raquel Ataucusi denunció que las autoridades no permitieron que pueda hablar con su hermano.

Jonás Ataucusi acudió la Dirincri en compañía de Wilfredo Tenorio Molina, personero legal del Frepap, para someterse a una pericia biométrica y de sangre, a raíz de la denuncia por desaparición impuesta por su hermana Raquel Ataucusi.

Jonás Ataucusi [izquierda] junto a Tenorio Molina [derecha] en la Dirincri.

Anteriormente, la hija del fundador y líder histórico del Frepap Ezequiel Ataucusi alertó a las autoridades que no tenía contacto con su hermano Jonás Ataucusi por más de dos años.

Además, la hermana del líder de la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (Aemimpu), apuntó que actualmente la organización es administrada en materia económica y política por familiares de parte materna de Jonas Ataucusi, apellidados Molina.

“No sé qué ha pasado con mi hermano. Está desaparecido desde hace más de dos años. Llamo al número de la casa porque he vivido en esa casa con mi padre, pero me contesta una tía de él, de nombre María Molina, y no me comunican con él”, detalló el pasado 5 de frebrero Raquel Ataucusi en diálogo con ATV.

Raquel Ataucusi declaró que el actual personero legal del Frepap tendría coaccionado a Jonás Ataucusi.

Este miércoles 12, Jonás Ataucusi se aproximó a cumplir con las diligencias a la cual fue requerido, sin embargo, Raquel Ataucusi expresó su molestia porque, según afirma, las autoridades no admitieron que pueda dialogar con su familiar.

“Mi hermano en ningún momento se ha negado […] está coaccionado, está amenazado. He venido con Tenorio Molina, que es su primo. Todos saben que ellos [los Molina] están usurpando funciones [en el Frepap]”, aseveró.

Asimismo, Raquel Molina denunció que los oficiales permitieron que Jonás Ataucusi saliera por la puerta del sótano de la Dirincri, una puerta cuyo acceso es prohibido para los civiles.

“Yo quiero saber dónde he estado. […] Él [Jonás Ataucusi] no se niega a hablar conmigo. […] Ya se escapó Tenorio Molina”, concluyó.

Frepap: representantes de Ameinpu no ven a Jonás Ataucusi desde hace 16 años

Yhon Jairo Campo, representante jurídico de Aeminpu en Colombia expresó el pasado 5 de febrero que también ha tratado de localizar a Jonás Ataucusi desde hace 16 años sin obtener resultados.

“El maestro Ezequiel Jonás no aparece hace más de 16 años...para nosotros, está secuestrado [...] “La señora (Carmen Lupe Cerrón Molina) incluso siempre nos dice que el maestro Ezequiel Jonás nos envía saludos, que está contento, pero cuando pedimos audiencia afirma que está de viaje y que no nos puede atender”, aseguró.