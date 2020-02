Daniel Olivares: “El Ejecutivo ha emitido 67 decretos que hay que revisar”

¿Cómo se llevará el Partido Morado con el Ejecutivo?

Lo dejamos claro el día que nos reunimos con el presidente, es una posición de fiscalización constructiva porque la gente quiere que haya un Congreso atento, pero también está cansada de ese enfrentamiento que entrampa cualquier avance... Hay que fiscalizar lo que hace el Ejecutivo, ha emitido 67 decretos que hay que revisar.

¿Por qué Julio Guzmán no asistió a la cita en Palacio?

Porque esta es una reunión de bancada y nosotros estamos muy enfocados en construir una personalidad de bancada. Tenemos un año y medio y queremos enfocarnos mucho en las propuestas que hemos trabajado como bancada.

La Comisión Permanente ha convocado a una reunión para hoy...

Hay rumores por todos lados de que se quiere dilatar. Prefiero no creer en nadie y quiero ver esa reunión y que decidan de una vez dar este cronograma. Me preguntan cuándo vamos a empezar y digo que a principios de marzo, porque es lo razonable, porque ya se terminaron de contabilizar las actas. Esta Comisión Permanente ya estuvo un tiempo e hizo lo que podía hacer, pero es momento de que entremos los elegidos para este año y medio.

¿Qué opina sobre los pedidos de prisión preventiva?

Siempre saludaré el cambio de narrativa que se ha dado frente a los poderosos intocables. Ahora hay que ver que las acusaciones se den rápido nada más, porque las prisiones preventivas son una cuestión excepcional. En el Perú hay un exceso de prisiones preventivas. Lo que nosotros queremos es que los juicios empiecen y se defina quién es culpable y quién no.

PUEDES VER Gino Costa indica que Julio Guzmán participa regularmente en las reuniones del Partido Morado

En Twitter, usted cuestionó la nueva orden de prisión preventiva de Keiko.

Pongo dos tuits, uno sobre que se nota que el equipo fiscal de Lava Jato necesita soporte logístico para poder hacer las acusaciones rápido y en el otro tuit pongo que como Partido Morado vamos a darles recursos. Luego lo borro y pongo esto de acá (otro tuit). Mi opinión no solamente es mía, ya es un tema público y algunos aprovecharon para hacerme bullying.

La justificación sonó a que el caso de Keiko solo distrae...

Mi sensación en ese momento fue por qué no acusamos de una vez y empezamos con el juicio, se le declara culpable –que al parecer lo es– y se acaba con el tema. Si a alguien le preocupa mi línea discursiva, es tan sencillo como revisar todas mis publicaciones en redes sociales.

PUEDES VER La distribución de las nuevas bancadas en el Congreso 2020 [INFOGRAFÍA]

¿Tienen la intención de integrar la Mesa Directiva?

La Mesa Directiva no debería ser un fin, sino un medio para que la agenda necesaria para este año y medio se vea.

Estando en la Mesa Directiva podrían poner una agenda.

Me parece importante participar en la Mesa Directiva porque es donde se define cuáles son las temáticas de las que se van a hablar y a mí me parecería fatal que en este año y medio nos pasemos hablando de cosas que no son urgentes. La campaña ya acabó y ahora quien tiene que trabajar es la bancada elegida.