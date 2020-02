El saliente ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, comentó el último lunes que conoció al presidente de la República, Martín Vizcarra, desde su estadía en la Universidad Nacional de Ingeniería ya que ambos son ingenieros. Pues mientras el primero estudio ingeniería mecánica, el otro es ingeniero civil.

“Nos conocemos muchos años ya que ambos somos de Moquegua. Nos conocemos desde hace más de 30 años. Sí (somos amigos). Moquegua es un pueblo chico y estudiamos en la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, trabajamos en el mismo proyecto los primeros años que se llamaba Pasto Grande”, declaró Liu durante una entrevista en Canal N.

Sin embargo, a pesa la amistad confirmada por Liu Yonsen, este confesó que no le contó nada Vizcarra, ni antes ni después de asumir como titular del ministerio de Energía y Minas debido a que no le parecía “prudente ni necesario”.

“No se lo mencioné (a Martín Vizcarra sobre el informe a favor de Odebrecht) porque no creí prudente ni necesario señalárselo ya que era in informe transparente […] Nosotros siempre hemos trabajado con trasparencia”, manifestó.

En otro momento, el amigo del presidente de la República, aseguró que no conoce a Jorge Simoes Barata, exrepresentante de la constructora Odebrecht en Perú pese a que se reveló que su empresa COSANAC le hacía informes a Odebrecht sobre diversos proyectos a finales del 2012, entre ellos el proyecto del Gasoducto Sur Peruano. “Nunca lo conocí”, dijo.

También aseguró que nunca hubo conflicto de intereses entre su labor como fundador y gerente general de COSANAC, empresa que realizó un informe de evaluación a favor de Odebrecht, y su desempeño como consultor en el ministerio de Energía y Minas entre el 2010 y 2014.

“Estoy absolutamente seguro que no hubo conflicto de intereses. Me someteré a dar cualquier información (a la Fiscalía) en la cual puedo demostrar la manera transparente en la que me he desarrollado como consultor e ingeniero”, agregó.

Es así que luego de que el presidente Martín Vizcarra anunciara este último lunes que el Poder Ejecutivo había aceptado la renuncia de Juan Carlos Liu tras una denuncia periodística emitida por Panorama, el exministro de Energía y Minas brindó detalles sobre su salida al cargo ministerial.

“Renuncio porque había que dar un paso al costado para evitar el cargamontón político contra el gobierno de Martín Vizcarra. Los funcionarios públicos hemos venido a servir, no a asirnos del puesto. De esta manera, opté por dar un paso al costado”, argumentó.

En efecto, el jefe de Estado, Martín Vizcarra, anunció el pasado lunes que el Ejecutivo aceptó la renuncia del ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, quien fue cuestionado por brindar una consultoría a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Es así que el presidente indicó que este caso debe investigarse para aclarar los cuestionamientos. Asimismo, sostuvo que se comunicó esta mañana con Liu Yonsen, quien le comunicó la decisión.

“Ya se le aceptó la renuncia al cargo de ministro de Energía y Minas. [...] Los detalles merecen una investigación y se determine responsabilidades. Hoy por la mañana nos hemos comunicado y se tomó la decisión”, precisó durante su visita a los damnificados por la deflagración, ocurrida el pasado 23 de enero, en Villa El Salvador.