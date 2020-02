Tomás Aladino Gálvez, fiscal supremo del Ministerio Público, justificó su conducta del sábado 8 de febrero ante las periodistas Perla Berríos y Carla Harada durante una entrevista en Radio Nacional.

El magistrado, en entrevista con RPP el último lunes, manifestó que solo se estaba defendiendo ante las preguntas y cuestionamientos de las periodistas, a los que calificó como “ataques arteros”.

“En absoluto [fui malcriado]", afirmó Gálvez. Además, acusó a las periodistas de haber querido “tenderme una emboscada”.

"Vinieron con una serie de mentiras a imputarme cosas que, para empezar, no están contenidas en la investigación que se sigue en mi contra, por un lado. Y por el otro, realmente no tenían claras las ideas. No conocían las imputaciones en mi contra e inventaban cualquier cosa. Obviamente yo no voy a permitir que me calumnien en público y en mi presencia. Ante esa ha sido me reacción, firme obviamente”, se justificó.

El momento álgido de la entrevista a Tomás Gálvez se dio cuando se puso en la mesa el tema de la investigación en su contra por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

En determinado momento, se le preguntó al fiscal supremo por uno de sus audios con César Hinostroza, presunto líder de Los Cuellos Blancos del Puerto, en el cual le pide al ex juez supremo que “apoye" a otro fiscal, Walter Delgado Tovar, quien tuvo a su cargo investigaciones como las del caso Orellana y Burgos, por un tema familiar con su pareja.

Defendiéndose de lo que consideró “ataques arteros”, Tomás Gálvez manifestó que había el pedido a César Hinostroza era para que dé apoyo moral a Delgado Tovar.

“Estás dando por hecho algo que es falso”, respondió el fiscal supremo. En el acto, agregó: “Cuando yo le pido a Hinostroza, le digo ‘a ver si lo apoyas a Waltercito’. Me dice ‘¿en qué?, ¿por qué?', no entiende lo que yo le digo. ‘Ahí, que la mujer lo está jodiendo en [el juzgado de] Familia’. Eso digo yo".

“¿De dónde sacas que le dije ‘ayúdame en el caso’? Eso es invención tuya, invención de la prensa. Nunca he dicho ayúdale o apóyale en un caso, porque no se refería a un caso. Porque el caso de Walter estaba resuelto. Tienes que entender eso, y tienes que informarte de eso", increpó Gálvez a la periodista Perla Berríos.

"¿Por qué lo llamo? Porque yo puedo llamar a quien se me da la gana. Y en ese momento yo lo llamé [a Hinostroza para] que apoye a un amigo que estaba en estado de depresión, como amigos, dándole un consejo, que no tiene que ver nada, absolutamente nada, con un caso”, agregó.

En en RPP, abonando a su posición, el fiscal Tomás Gálvez manifestó que las periodistas fueron “agresivas", y que lo calumniaron.

“Para mí, las agresivas han sido ellas, obviamente. Además, me invitan y yo, acudiendo a su invitación, voy con la mejor predisposición para conversar. Y si me atacan y me calumnian en público, existe la legítima defensa, para empezar", señaló.

"Porque no es solamente que yo sea diplomático con ellas. Sino que existe la legítima defensa. Y en legítima defensa hasta se puede matar, y es lícito. Yo solamente me he defendido a sus ataques arteros”, manifestó Gálvez.