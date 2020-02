El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, explicó por qué las declaraciones del exdirectivo de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, suelen tomar tiempo en los interrogatorios en Brasil.

Vela indicó que estas diligencias demoran no porque Jorge Barata manifieste no recordar los hechos. “Lo que Barata ha dicho, y no estoy diciendo que esté bien, es que, como las cosas han sucedido hace algún tiempo, necesita que su recuerdo se vea respaldado por una operación financiera que se haya ejecutado”, explicó el fiscal.

PUEDES VER Poder Judicial evalúa pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Luis Castañeda Lossio

En entrevista con Rosa María Palacios en el programa A Pensar Más de Radio Santa Rosa, el fiscal superior indicó lo siguiente:

“Él [Jorge Barata] dice, por ejemplo, que se acuerda haber pagado a una determinada persona, que sabe la cantidad de dinero, pero que de nada sirve que solamente lo diga si no tiene el respaldo de los documentos”, señaló Vela.

Ladrón que roba a ladrón

Otro aspecto en el caso de los testimonios de Barata, explicó Vela, es que Odebrecht en el Perú se topaba a veces con funcionarios que resultaban ser timadores.

“En la administración pública había gente que también le ofrecía que le iba a conseguir algo, y finalmente ellos descubrían por otros medios que no lo iban a hacer y que lo que estaban haciendo era jugando al 50 % que sí y al 50 % que no y cobraban por eso. Descubrían ese timo y, finalmente, no lo pagaban”.

Por ello, los hechos que alude el exejecutivo brasileño deben tener su correlato con operaciones financieras consignadas en los sistemas secretos de Odebrecht: Drousys y My Web Day B.

“Más allá de eso [de que fueron timados algunas veces] son delincuentes y el delincuente que es timado, no tiene tampoco ningún nivel de [de reclamo]. Así que en ese aspecto no pueden reclamar nada al respecto”, aclaró Rafael Vela.

PUEDES VER Exalcalde Sotomayor captaba seis millones al mes por extorsiones

Barata, el virrey

Otro motivo que obliga al Equipo Especial a tomarse el tiempo para recabar los testimonios de Jorge Barata es el hecho de que este, como líder de Odebrecht en el Perú, no necesariamente era el único operador de la firma.

“Hay que entender que Jorge Barata era la cabeza de la organización criminal que operaba en el Perú, porque esto es una especie de holding corrupto a nivel mundial. Tenía por debajo también a un grupo de exejecutivos que operaban activamente en determinados niveles", aclaró el fiscal Rafael Vela.

“Para que se entienda, Barata era como una especie de virrey", ejemplificó el magistrado. En esa línea, agregó: “Tampoco es que interactuaba con el miembro de un directorio o de un comité de licitación”.

“Para eso tenía a un grupo de personas, y este grupo, cuando Barata decodifica [los codinomes], se vuelve a reunir. O sea, la empresa Odebrecht los reúne a todos y les dice: ‘¿Te acuerdas que yo te dije que había que pagarle a tal funcionario, entonces tú lo programaste en el sistema y autorizaste el pedido [a la Caja 2]?’”, agregó.

"Alguno de sus exejecutivos cumplieron una disposición, una orden, y finalmente la programación la termina realizando Barata, que era quien tenía acceso por su condición de ser la cabeza, al sistema Drousys y My Web Day”, señaló también Rafael Vela.

Nueva información en 2 semanas

Por otro lado, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato aseguró que dentro de 2 semanas, tendrán la información financiera de operaciones vinculadas a los codinomes.

Estos datos, indicó Vela, provienen de los servidores de Drousys y My Web Day B.

“Nos han entregado ya información del año 2009. Esta semana se entrega del año 2010 y entendemos que en las próximas 2 semanas ya se cumplina con toda la entrega de información del sistema hasta el 2014, que es la fecha en la que registra operabilidad el sistema Doy, porque luego de eso de desarticuló la organización criminal Odebrecht en Brasil y el sistema paró, se dejó de utilizar”, señaló.

Tras recibir esta información, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato informó que el próximo 10 y 11 de marzo, los fiscales interrogarán de nuevo a Jorge Barata.