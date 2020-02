Vela: Es sospechoso que Keiko Fujimori no tenga bienes

Rafael Vela Barba, fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, manifestó este martes que no tiene expectativas respecto al peritaje económico requerido contra Keiko Fujimori, pues asume que la presidenta de Fuerza Popular no tiene bienes.

Vela, sin embargo, consideró que este hecho no sería extraño, pues, según señaló, es “práctica habitual” en organizaciones criminales.

"Evidentemente nos vamos a encontrar con la sorpresa que no tiene nada”, indicó el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, haciendo énfasis en que Keiko Fujimori tiene los medios para poder adquirir algún bien.

En esa línea, Vela afirmó que Keiko Fujimori “tiene actividad política permanente”, y que cuando fue congresista de la República, recibía “un sueldo bastante decoroso”.

Además, sumando “lo que manifiestan públicamente [tanto Keiko Fujimori como Mark Vito, su cónyuge], que su esposo tiene una actividad empresarial solvente, nos lleva a algo que se llevó en la deliberación del pedido de prisión preventiva”.

Efectivamente, el fiscal José Domingo Pérez manifestó ante el juez Víctor Zúñiga, quien dictó prisión preventiva contra la presidenta de Fuerza Popular el pasado de enero, que esta no tenía vivienda fija en el Perú, pese a tener los medios económicos para tener una, y que vivía alquilado.

Este argumento que el fiscal Pérez esbozó para justificar el peligro procesal de arraigo domiciliario, sin embargo, fue cuestionado por la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, quien afirmó incluso que se trataba de un hecho discriminatorio en contra de su representada.

“Va a ser una pericia que no reviste mucha complejidad, porque no hay bienes, pero revela que una persona es muy sospechosa que no tenga bienes, porque es una práctica habitual de organizaciones criminales que sus cabecillas nunca tengan bienes”, comentó el fiscal Rafael Vela sobre el caso..

El peritaje contra Fujimori, vale precisar, fue solicitado por el Ministerio Público por la sospecha de que la presidenta de Fuerza Popular habría ingresado presuntos aportes de Odebrecht y otras empresas para financiar sus campañas de 2011 y 2016 a través de su patrimonio personal.