En una coincidencia sui generis la Comisión Permanente del Congreso, y el Grupo de Trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia Nº 014 – 2020, que Regula Disposiciones Generales Necesarias para la Negociación Colectiva en el Sector Público, los congresistas Milagros Salazar de Fuerza Popular (FP) y Marco Arana del Frente Amplio (FA), coincidieron en la necesidad de que dicho DU, debe ser derogado por inconstitucional y vulnerar derechos de los trabajadores.

La sesión presidida por el congresista Mario Mantilla de FP, se hicieron presentes el alcalde de la municipalidad de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, el representante del Ministerio de Economía, Victor Hugo Montoya, el exministro de Trabajo, Javier Neves Mujica y dirigentes sindicales del sector público y de las empresas del Estado, para exponer sus puntos de vista sobre el DU Nº 014.

Gasco Arrobas, hizo una denuncia sobre las mejoras económicas, a través de laudos, que habían recibido los trabajadores de su municipio, por los anteriores alcaldes, lo que le impedía muchas veces poder cumplir en temas de seguridad en su provincia, por lo que estaba de acuerdo con el DU. Sin embargo, el alcalde no mencionó el aumento realizado a sus principales funcionarios el mes pasado, que fue rechazado por los regidores y la población.

Hugo Montoya del MEF, defendió la propuesta, señalando que existía la necesidad de regular la negociación en el Estado y que aquellos laboralistas que sacaron un comunicado oponiéndose al 014, son parte interesada, ya que son árbitros en muchas negociaciones. Montoya dijo que lo importante es el interés público, por sobre el colectivo.

Los argumentos

Neves Mujica, refutó el argumento del MEF y dijo que la resolución del Tribunal Constitucional declaraba inconstitucional la restricción a trabajadores del Estado en la negociación y que disponer que sea el MEF quien decida si un pliego es posible de ser negociado no es posible ya que no se trata de un organismo neutral. “Tampoco pueden ser ellos, quienes tengan la última palabra en cuanto a la designación de los árbitros”.

La Secretaria general del Sindicato Unitario de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), Luisa Eyzaguirre, exigió la inmediata derogatoria del DU 014 porque atropella los derechos de miles de trabajadores a nivel nacional, vulnera la Constitución y normas internacionales de trabajo.

Señaló que su aprobación no fue consensuado con los trabajadores, sino impuesto por la PCM. “Causa indignación, porque solo se ve el enfoque económico y no del derecho de los trabajadores que dan una contraprestación y somos ciudadanos, y eso no se está viendo, al mirar solo el presupuesto Fiscal. Las empresas del Estado generan recursos y tributan al Estado", dijo.

A su turno, representantes de las centrales sindicales del Estado y de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y de la central de Trabajadores del Perú (CTP), se reafirmaron en denunciar el DU y exigieron su derogatoria. Anunciando que la respuesta de los trabajadores se verá en las calles el próximo 19 de marzo.