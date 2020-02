Gobierno regional de Arequipa espera inversiones de $ 2 200 millones hasta 2021

Roberth Orihuela Q.

La región pierde alrededor de S/ 10 000 millones al año debido a megaproyectos que no ven la luz. Los más grandes de ellos son el gasoducto, la petroquímica, el puerto de Corío y Majes Siguas II. Sin embargo, para el gerente regional de Promoción de la Inversión Privada, Augusto Palaco, esos no son los únicos que pueden mover la economía. Señaló que su oficina está trabajando junto a empresas privadas. Hasta 2021 hay la posibilidad de recibir cerca de US$ 2 230 millones en inversiones.

Proyectos en ciernes

Algunos de los proyectos más factibles son el tramo II de la autopista Arequipa-La Joya (US$ 780 millones), las hidroeléctricas de Lluta y Lluclla (US $ 900 millones), y la planta geotérmica de Caylloma (US$ 550 millones). Juntos suman US$ 2 230 millones.

La carretera Arequipa-La Joya es el más factible para este año, ya que se tiene previsto que en julio se adjudique el proyecto. La empresa más interesada es China Communication Construction Company (CCCC). Esta construiría el proyecto íntegramente y el retorno de su inversión lo recibiría por el peaje en un lapso de 30 años.

Otro proyecto cercano a hacerse realidad es la planta geotérmica de Caylloma. Estaría ubicada en el distrito de Pinchollo, la inversión sería de US$ 550 millones para generar 200 kilowatts de energía en un inicio. Según Palaco, se generarían mil empleos directos y otros 3 000 indirectos.

El gerente de Energy Development Corporation Perú (EDC), Franklin Acevedo, señaló que esperan que el Gobierno nacional les permita iniciar el proyecto este año. El único problema es que se necesita una nueva legislación para iniciar un proceso de adjudicación de energías renovables.

"Es un tema político más que nada. Estuvimos gestionando con el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, pero tras su renuncia no sabemos qué pasará. Esperamos que no se corte el trabajo realizado porque sería un retraso", explicó Acevedo.

En cuanto a las hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, estas solo se harán realidad cuando la represa de Angostura esté con un buen avance.

Palaco confía en que Majes Siguas II se reactive este año. "Somos conscientes de lo que pierde la región, en empleos y dinero", señaló.

Sobre al gasoducto y la petroquímica, señaló que el gobernador Elmer Cáceres se lo recuerda siempre al presidente Vizcarra; mientras que el puerto de Corío está más lejano. ❖

“Proyectos no aportarán para destrabar la economía”

Para el economista Patricio Quintanilla, la promoción de los proyectos que indica Palaco no aportará al destrabe de la economía en un corto plazo: “La planta geotérmica necesita de unos cinco años para hacerse realidad, mientras que la vía Arequipa-La Joya también tiene complicaciones para concretarse”.

El especialista señala que el único proyecto que podría aportar en el corto plazo es Majes Siguas II, aunque solo en la inyección de dinero para su construcción y en la generación de empleo para obreros. “Es cierto que estamos perdiendo alrededor de S/ 10 000 millones al año por los grandes megaproyectos. Imaginemos solo lo que habría producido Majes II desde el 2017. Le aseguro que es más que los US$ 104 millones de la Adenda 13”, señaló.