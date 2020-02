El último lunes, el presidente Martín Vizcarra Cornejo anunció que aceptó la renuncia de Juan Carlos Liu, quien ocupaba el cargo de ministro de Energía y Minas, luego que se cuestionara al funcionario por brindar una consultoría a Odebrecht en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Con este caso, se eleva a cuatro los ministros que renunciaron del presente Gabinete Ministerial liderado por Vicente Zeballos, tras la disolución del Congreso, decretada el pasado 30 de setiembre.

La causa de la separación de los ahora exministros fueron los cuestionamientos por hechos anteriores al ocupar su cargo y en algunos casos por presunta injerencia indebida de este.

Jorge Meléndez fue el primero en renunciar

El también excongresista Jorge Meléndez, asumió la titularidad de la carteral ministerial de Desarrollo e Inclusión Social por apenas 25 días. Fue designado en el cargo tras la disolución del Congreso y retirado de tal tras cuestionamientos de presunto nepotismo.

La también exlegisladora Janet Sánchez confirmó que el entonces compañero de bancada le pidió que contrate en su despacho congresal a la madre de su hijo, pero sin informarle el vínculo directo que tenían.

En todo momento, Meléndez negó que él lo haya solicitado, el presidente Martín Vizcarra indicó que se debe demostrar responsabilidad, pero tras duros cuestionamientos, fue separado del cargo.

Zulema Tomás y contrataciones familiares

La segunda en dirimir del cargo de ministra fue Zulema Tomás luego que haya sido cuestionada porque sus familiares trabajaban en el Estado antes y en paralelo de que ella haya sido designada.

“Me voy por la puerta grande. He hecho lo que ni un ministro ha hecho y gracias al presidente Vizcarra que él busca el bienestar (del país) […] Yo si soy médico de profesión, siempre me he dedicado a salvar la vida de niños y voy a regresar a mi trabajo”, finalizó en su carta de renuncia dirigida al jefe de Estado.

Francisco Petrozzi

El tercero en renunciar a su cargo de ministro fue Francisco Petrozzi, quien lideraba la cartera ministerial de Cultura. Esto luego que destituyó al entonces presidente del IRTP, Hugo Coya.

Los cuetionamientos se tornaron porque el periodista mencionó que el entonces ministro criticó el manejo de la cobertura en la excarcelación de Keiko Fujimori, en diciembre. Además, también dijo que Petrozzi mencionó que la decisión de separarlo a Coya habría sido tomada por el presidente Martín Vizcarra, quien posteriormente lo negó.

Juan Carlos Liu y Odebrecht

El cuarto en la lista es Juan Carlos Liu, quien renunció a dirigir el Ministerio de Energía y Minas, luego que se viera involucrado en consultorías que realizó a la constructora Odebrecht, la que ahora ha demandado al Estado peruano.

Los cuestionamientos se tornan porque Liu antes de llegar al cargo realizó un informe, a través de su consultora Cosanac, en el que indicó que el Gasoducto Sur Peruano era un proyecto autosostenible con aportes de recibos de luz. El documento fue presentado ante Proinversión e incluido en el proceso que Odebrecht ganó.

Como respuesta. Liu Yonsen sostuvo que era “falso” que el informe que elaboró fuera el sustento para que la constructora brasileña Odebrecht se adjudique el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

“Renuncio porque había que dar un paso al costado para evitar el cargamontón político contra el gobierno de Martín Vizcarra. Los funcionarios públicos hemos venido a servir, no a asirnos del puesto. De esta manera, opté por dar un paso al costado”, declaró Liu Yonsen luego que se aceptara su renuncia al Gabinete Ministerial.