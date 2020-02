La integrante del equipo especial Lava Jato, Geovana Mori, manifestó este lunes que si en caso la información que brinde Jorge Barata u otros funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht “no satisface” al Ministerio Público, estos serán incluidos en la investigación.

“Si la información de ellos (los funcionarios de Odebrecht) en el marco de la colaboración eficaz no me satisface. Si esas informaciones para mí no son útiles, no son relevantes y yo tengo mayores avances ahí si me corresponde comprenderlos en la investigación”, manifestó Mori durante una entrevista en Canal N.

PUEDES VER Nava confesó que Alan García manejó aportes de Odebrecht en campaña del 2006

Por otro lado, la fiscal sostuvo que si Odebrecht no desiste de la demanda de US$ 1.200 millones presentada contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), entonces la Fiscalía podrá utilizar los elementos presentados por ellos para iniciar una acusación en su contra.

“Aquí hay que ser bien claros y concretos. En caso que ellos estén en un litigo internacional deben verificar los mismos y en caso desasistirse. De no ocurrir eso lo que corresponde es que la Fiscalía o el Estado puede utilizar los elementos de comisión que incluso lo aporte la empresa en el marco de este proceso arbitral”, expresó.

PUEDES VER Odebrecht ratifica pagos ilícitos en Gasoducto Sur Peruano

En otro momento, Mori se refirió al comunicado de Odebrecht enviado al fiscal coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, en el cual ratifican su colaboración con las autoridades peruanas en el marco de la colaboración eficaz y en el cuál además niegan la intención de desconocer los pagos correspondientes.

“Lo que ha hecho la comunicación (de Odebrecht) es ratificase en las actas de culpabilidad que me vinculan a mi como Ministerio Público. Esas actas de culpabilidad se hace mención en el momento que entregan los registros de la Caja 2. […] También está la declaración del señor Jorge Simoes Barata”, agregó.

Solicitud

Cabe recordar que la Procuraduría pública ad hoc solicitó a la Fiscalía que se incorpore a los exdirectivos de Odebrecht al proceso penal Gasoducto Sur Peruano, así como a la concesionaria que ganó la licitación y la subsidiaria de la empresa constructora.

Este pedido fue expedido a la misma fiscal Mori, por la procuradora Silvana Carrión. Sobre ello, afirmó que se puede acceder al pedido de la Procuraduría en caso no haya una ilación en lo que puede decir Odebrecht.

“Si uno verifica que la información o la ilación no es importante o relevante y yo puedo advertir otros datos más ya que hay colaboradores eficaces nacionales como la empresa Graña y Montero que ha aceptado responsabilidad. En estos casos si se verifica que la información de ellos (Odebrecht) no me satisface me corresponde a mi si comprenderlos en la investigación”, afirmó la fiscal.