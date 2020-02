El ex militar y preso por el caso Andahuaylazo, Antauro Humala Tasso, aseguró, a través de una carta escrita a puño y letra, que la alianza de su organización Frente Patriótico y del partido Unión por el Perú (UPP), se está articulando con miras a la campaña presidencial del 2021.

Señaló que UPP dirigirá la producción legislativa con los lineamientos programáticos etnocaceristas, dentro del “Programa de 10 puntos patriótico soberano”, y que Antauro tendrá “plena participación" en los proyectos de ley de la bancada.

PUEDES VER Gabinete Zeballos: 4 ministros renunciaron desde disolución del Congreso

Escribió también que con José Vega, el virtual candidato de UPP tiene más de 20 años de relación. “El compatriota Vega me viene visitando desde hace años, en esta prisión Ancón II, como en los anteriores en que he estado por rebelarme contra el presidelincuente Toledo y mi entonces ministro (y no menos corrupto) Kuczynski”, manifestó para RPP.

Lo mismo sostuvo de Virgilio Acuña. “He de precisar que el compatriota conforma la Comisión Política del Frente Patriótico junto a otros once integrantes, presidido por mi persona. Es mi amigo y dirigente leal”, señaló.

Pena de muerte para los corruptos

En ese mismo sentido se refirió a las propuestas como la pena de muerte para los corruptos. Sobre la que sostuvo que buscan extender la macrocurrupción presidencial como causal de traición al país.

Argumentó que las Constituciones de la etapa republicana ya incluían la pena de muerte. El artículo 140 de la vigente Carta Magna sí establece la pena de muerte pero solo al cometer el delitos de traición a la patria en caso de guerra y por terrorismo.

El el hermano menor del exmandatario Ollanta Humala, explicó que el Perú tendría que retirarse de los tratados internacionales relacionados a derechos humanos. "Si para aplicar la pena capital a la macrocorrupción presidencial como extensión de la figura de ‘traición a la Patria’ hemos de retirarnos del Tratado de San José de Costa Rica, pues se tendrá que hacer”, afirmó.

“En el caso actual del Perú, en que se constata que todos los ‘presidelincuentes’ habidos desde el fujigolpe de abril de 1992 están inmersos en el soborno ‘lavajatista’, consideramos que han incurrido en traición consecutiva de casi un tercio de siglo en agravio de la población. Hasta se podría hablar de ‘crimen de lesa humanidad’. Urge, pues, el Paredón Patriótico-Pedagógico”, añadió.

Eliminación de inmunidad también para el presidente, ministros y miembros del TC

En relación a la eliminación parlamentaria a congresistas sentenciados señaló que votarán apoyando la iniciativa con la condición de que se extienda a otros altos funcionarios, como los ministros, integrantes del Tribunal Constitucional y al jefe de Estado.

Asimismo, rechazó el apoyo a las reformas que dejó pendiente el último Congreso, puesto que son parte de la Constitución vigente, la cual UPP se planteó derogar. "Las restantes reformas nos parecen simples maquillamientos intrascendentes para un país cuyo problema fundamental es el marco jurídico/ constitucional mal parido del fujigolpe de abril de 1992″.

“Solo dialogaremos, desde el Congreso, en función a nuestros 10 puntos patrióticos/soberanos y a la amnistía de los presos políticos etnocaceristas y judicializados por resistencia social, como el compatriota Walther Aduviri. Las decisiones en un partido político son de carácter colectivo y no individual. Por eso la plataforma programática”, agregó Antauro en su carta.

Indulto no, amnistía sí

Caso. El Año Nuevo 2005, Antauro Humala y etnocaceristas atacaron comisaría de Andahuaylas. Foto: EFE

En tanto, aseguró que nunca solicitó ningún indulto, propuesta que sin embargo fue rechazada en el gobierno de su hermano Ollanta Humala. “Pedir perdón me parece inaceptable por una acción (Andahuaylazo) de la que tanto yo como los 170 reservistas que me acompañaron nos sentimos orgullosos. En cuanto al pedido (indulto) efectuado por mis padres y hermano Ulises Ollanta, esto fue sin conocimiento ni aprobación mía”, aclaró.

En cambio, Antauro dice estar de acuerdo con la propuesta de amnistía que impulsará la bancada de UPP para la aprobación y su liberación. “Sería coherente y consecuente porque ya otras dos rebeliones cuarteleras han recibido gracias similares”, sostuvo.