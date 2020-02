Carlos Herrera Descalzi: “El asunto no es con quién haya trabajado, sino qué temas trataron”

El exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi se animó a conversar con La República sobre la reciente renuncia de Juan Carlos Liu Yonsen a dicha cartera y sobre el trasfondo de la misma. Asegura que no hay muchos expertos en el sector energía y esto de alguna manera explica cómo Liu llegó a ser consultor de Odebrecht, sin embargo, hay un entramado detrás que todavía debe revelarse.

¿Qué opinión le merece la renuncia de Juan Carlos Liu Yonsen, de quien hoy sabemos llegó a ser consultor de Odebrecht?

Bueno, él aclara bien el tema cuando dice que en los años en los que hizo esto (la consultoría) Odebrecht no tenía los problemas que tiene hoy en día. Además, el sector de energía no es un sector muy grande, entonces no hay demasiados expertos. Casi todas las personas que tienen alguna experiencia en este campo han trabajado o recibido consultas de estas empresas.

PUEDES VER Juan Carlos Liu: claves de la renuncia del ministro de Energía y Minas

¿Eso lo exime entonces de un posible favorecimiento, o de cierta complicidad con dicha empresa?

No precisamente. El asunto, creo yo, no es tanto con quién haya trabajado, sino cuáles sean los temas que hayan tratado. Él ha indicado que se trata de temas regulatorios, pero no se sabe más. El asunto donde podría existir conflicto, si fuera el caso, es que simultáneamente trabajaba para el Estado y trabajaba para alguien que iba a ser un postor. Él menciona que ha sido un tema regulatorio, de repente ha sido por un monto no muy alto y por eso no lo ha puesto en sus declaraciones.

¿Cuando se habla de servicios ‘de naturaleza regulatoria’, que es lo que Liu menciona, a qué se refiere específicamente?

El sector eléctrico y el sector de hidrocarburos, y también el sector minero, tienen una regulación, leyes marco que los gobiernan y toda una serie de dispositivos que se derivan de ahí. Es un árbol frondoso. Entonces, si bien uno diría es una ley y debe verla un abogado, lo que pasa es que estas han sido leyes hechas por ingenieros. Porque son temas básicamente técnicos y económicos. Entonces, cuando él (Liu) dice que ha sido una consulta regulatoria, es más o menos como una consulta a un abogado, una consultoría de carácter estratégico.

Pero no es lo único que se ha revelado, también sabemos que Liu se reunió con directivos de Odebrecht, ya como ministro, por pedido del procurador Jorge Ramírez.

Sí, ese es un tema que no entiendo por qué no lo hicieron público. Odebrecht está negociando con el Estado, entonces no es ningún pecado ni ningún secreto que puedan reunirse. Quizás el Estado, no la persona ojo, no quería que se sepa que estaban en estas conversaciones. Pero dadas las cosas que han sucedido en el Perú, lo mejor es la transparencia.

PUEDES VER Odebrecht ratifica pagos ilícitos en Gasoducto Sur Peruano

Pero con eso se sobreentiende que algo sabían de la demanda de Odebrecht.

Claro. Yo el punto que veo más cuestionable de todos es que Odebrecht estuvo en un proyecto, como empresa privada, que lo tomó pensando que era factible, y para ser factible debía de tener alguien que tuviera el gas que iban a vender y alguien que quisiera comprarlo. Odebrecht tenía que armar ese esquema.

PUEDES VER Ministro elaboró documento que sirvió para que Odebrecht gane millonaria licitación

¿Y Liu les facilitó las condiciones para armarlo?

Ese es un tema político, a mí no me corresponde decirlo.