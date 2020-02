Tomás Aladino Gálvez ofreció una entrevista a Radio Nacional este fin de semana, donde aseguró que tener expectativa de ganar obras a cambio de dinero no es corrupción. Rosa María Palacios señaló que el fiscal supremo tuvo un comportamiento ‘machista’, 'despectivo’ y ‘prepotente’.

“Son fantásticas las declaraciones de Tomás Aladino Gálvez y está sumamente confundido”, manifestó.

La conductora de Sin Guion explicó que una conducta es delictiva cuando está descrita en el Código Penal . Asimismo, precisó que el lavado de activos se configura cuando se transforma, oculta y recibe bienes de fuentes ilícitas bajo conocimiento o presunción.

La letrada sostuvo que ‘tener expectativas de ganar obras en el futuro’ es corrupción, pues es el delito de cohecho, lo cual podría explicarse en los casos de Susana Villarán o Luis Castañeda. Es decir, se recibe un dinero con la ‘expectativa’ de firmar o modificar un contrato en beneficio del donante.

“La promesa ya configura el delito (...) Me sorprende que eso no lo sepa el señor Tomás Aladino Gálvez que es fiscal supremo ¿Cómo puede decir que recibir dinero a cambio de una obra futura no es delito? Esto va más haya del error garrafal, es conocimiento pleno”, comentó.

Según RMP, hay dos caminos. El primero es el que debe seguir la Junta Nacional de Justicia, la cual deberá nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales de todo el Perú. El segundo panorama será el trabajo del nuevo Congreso que ha propuesto revisar denuncias archivadas de Pedro Chávarry y Tomás Gálvez.

