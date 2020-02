La Procuraduría pública ad hoc solicitó a la Fiscalía que se incorpore a los exdirectivos de Odebrecht al proceso penal Gasoducto Sur Peruano, así como a la concesionaria que ganó la licitación y la subsidiaria de la empresa constructora.

El pedido fue expedido a la fiscal provincial Norma Geovanna Mori, integrante del Equipo Especial Lava Jato, por la procuradora Silvana Carrión.

Silvana Carrión es la procuradora ad hoc en las investigaciones y procesos vinculados al delito de corrupción de funcionarios, lavado de activos que cometieron personas naturales y personas jurídicas (empresas).

La solicitud es en contra de Jorge Barata, Mariana Demoro Simoes, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis César Lindgren Costa, Flavio Bento de Faria, Luis Fernando Castro Santo y Claudia Hokama Kuwae.

Jorge Ramírez previamente afirmó que solicitaría la inclusión de la empresa al proceso penal.

En ese sentido, la Procuraduría ad hoc también solicitó al Ministerio Público que Gasoducto Sur Peruano S.A., conformado por las empresas Inversiones en infraestructura de transporte por ductos S.A. y Enagás Internacional SLU, sean comprendidas a la investigación.

“[…] habrían sido favorecidas con el otorgamiento del buena pro, luego de la descalificación irregular del consorcio competidor Consorcio Gasoducto Peruano del Sur, habiendo obedecido ello a posibles actos de corrupción”, se lee en el documento.

“En el curso de la presente investigación, se obtuvieron indicios para establecer que los hechos cometidos por los denunciados, se habrían realizado en el marco de una presunta organización criminal, la cual, a través de una estructura de poder político, facilitó el camino para que Odebrecht ejecutara el proyecto más grande de nuestro país”, apunta la Procuraduría.

Anteriormente, el procurador ad hoc Jorge Ramírez había manifestado que si Odebrecht insistía en demandar al Estado peruano por US$1 200 por la cancelación del Gasoducto Sur Peruano, solicitaría la inclusión de la empresa al proceso penal.

“Si ellos siguen con gestos inamistosos, si no se ratifican en el acta de culpabilidad, nosotros vamos a interponer las medidas cautelares para asegurar el resto de la reparación civil; además, vamos a presentar una solicitud a la Fiscalía para que los incorpore en el proceso penal, no solo a la empresa Odebrecht sino a sus funcionarios. [...] Si ellos van a decidir litigar, nosotros también lo vamos a hacer”, aseveró Jorge Ramírez en diálogo con Panorama.

“El proyecto Gasoducto Sur no estaba comprendido en el acuerdo de colaboración eficaz, por tanto no podíamos fijar reparación civil por un delito no reconocido por la empresa Odebrecht, sin embargo, el objetivo fue establecer una cláusula para los arbitrajes que dice que si el Estado peruano no llega a un acuerdo con la empresa Odebrecht en un proceso arbitral, la prueba de la colaboración puede ser usada contra la empresa”, añadió.