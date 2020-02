El virtual parlamentario por el Partido Morado Gino Costa empleó su cuenta de Twitter para referirse sobre la demanda presentada por la constructora brasileña Odebrecht al Estado Peruano ante el Ciadi.

Odebrecht exige que el Perú pague la colosal suma de US$ 1,200 millones por la cancelación del contrato que tenía por el Gasoducto Sur, obra en la que la empresa admitió haber efectuado pagos ilícitos a privados y conversar con funcionarios para su adjudicación.

PUEDES VER Gasoducto Sur: Confirman impedimento de salida para exministro Luis Castilla

Para Gino Costa, la compañía no tiene oportunidad de conseguir un resultado positivo debido a que ha reconocido cohecho. Vale recordar que también reveló colusión.

“La demanda de Odebrecht contra el Estado peruano ante el Ciadi está condenada al fracaso, aunque sus ayayeros quieran lo contrario, porque la propia demandante ha reconocido haber pagado sobornos por el gasoducto. Imposible que en esas condiciones el Ciadi acceda a indemnizarla”, escribió Gino Costa.

A la vez, explicó que los que vienen criticando al Equipo Especial Lava Jato por presuntamente haber permitido que Odebrecht demandara al Estado antes de que diera información sobre los sobornos que habría cometido por el Gasoducto Sur, son “hermanitos”.

“¿Quiénes atacan al Equipo Especial? Chávarry, Gálvez y los que antes sabotearon su labor y el acuerdo de colaboración para evitar que se conozca la verdad. Hermanitos, investigados y los que no pasaron la valla se reagrupan en el equipo Odebrecht. ¡A estar vigilantes!”, puntualizó Gino Costa.

Vale recordar que el Equipo Especial Lava Jato consiguió que Jorge Barata confesara que hubo colusión en la obra, mas no precisó que hubiera sobornado a funcionarios; situación que beneficiaría a la empresa en el arbitraje.

Rafael Vela: “Hubo colusión agravada”

No obstante, el fiscal Rafael Vela sostuvo hace unos días que de cualquier forma Odebrecht ya ha admitido todos los cargos que el Ministerio Público le ha imputado.

“Cuando Odebrecht se declara culpable de cargos, se declara culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa, y en este caso no solo hay cargos relacionados por pago de presuntos sobornos, sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro, en donde no es ni siquiera necesario que se hayan pagado sobornos porque la colusión es un delito de convergencia en donde no se requieren que haya pago de sobornos, basta con el favorecimiento ilícito a un postor en particular”, expresó.

Dato: El Estado peruano ganó en 14 casos de 17 controversias en el Ciadi.