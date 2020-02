Frepap: congresistas sin liderazgo local

Nadie es profeta es su tierra. Ese refrán de origen bíblico, aplicado a la política, parece calzar en los seis virtuales congresistas electos por el Frepap en Lima Metropolitana y Callao. Según el recorrido que hizo La República a las viviendas consignadas por Wilmer Cayllahua Barrientos (46), Richard Rubio Gariza (52), María Cristina Retamozo Lezama (36), María Teresa Céspedes Cárdenas (56), Isaías Pineda Santos (37) y Alcides Rayme Marín (60), ninguno es reconocido por sus vecinos como líder o dirigente. De hecho, apenas los ven, conocen muy poco sobre sus vidas y menos sobre sus propuestas.

Wilmer Cayllahua en su hoja de vida declaró poseer dos casas y tres vehículos. En el garaje de su vivienda de tres pisos, en la Asociación Las Américas de Ate, se realizan cultos en los que tampoco suele participar. “Acá casi no lo conocen, no ha hecho campaña, solo lo vemos llegar por las noches en su camioneta”, declaró una señora. El inmueble que detalló tener en la Av. Nicolás Ayllón no existe con tal numeración, pero hay un edificio de tres pisos con propaganda suya en la fachada.

En el hogar de Richard Rubio, en Pamplona Alta, San Juan de Miraflores, nos atendió su hermana Yovana, quien dijo que está “inubicable”. Soledad, otra pariente, sostuvo que él para en el local del partido en Surco. En efecto, por la noche lo ubicamos ahí, apurado, esquivo. ¿Por qué la cura de silencio en Frepap? “Están eligiendo vocero. Están ordenando. Están haciendo una capacitación”, alcanzó a decir. Afuera estaba la camioneta Ssangyong B1U-245 de Wilmer Cayllahua, pero de él ni su sombra.

La orden de no declarar, según fuentes de dicha organización, proviene de una cúpula, entre ellos Toribio Inga Michuy, el secretario general del Frepap que mandó la carta para cancelar la reunión con Martín Vizcarra. “Esperan hasta que los resultados sean oficiales”, explicaron.

En la Av. Andrés Ponce Palacios, El Agustino, radica María Cristina Retamozo. Miguel, su hermano, contó que ella cambió de número porque no desea dar declaraciones. "Sale a las 7 a.m. a la base de Surco y vuelve por las noches. Ella estudió contabilidad en un instituto. En su perfil no registra experiencia laboral. “Trabaja en el partido”, señalaron.

María Teresa Céspedes vive en Carabayllo, pero tampoco para ahí. Tiene un negocio de medicina natural. Su hija Ana es la que atiende. "Como es posible que entre al Congreso, van a poner el negocio a mi nombre", aseveró. "A mi mamá siempre le gustó la política ", añadió al confirmar que no hablan con la prensa por orden del partido.

La dirección de Isaías Pineda en San Genaro, Chorrillos, es inubicable, pero dimos con su domicilio real, en el cruce de Calle 14 con Áncash. Es una casa de dos pisos. "¿Por qué lo buscan? Yo no puedo decir nada", vociferó una mujer que abrió la puerta.

Alcides Rayme tiene una casa en el AA.HH. Luis Felipe de las Casas, en Ventanilla. Su esposa dijo que se había ido a un retiro. Tanto ella como su hijo Carlos admitieron no conocer las propuestas del próximo representante chalaco.

“Se le ve tranquilo, pero no sabíamos que había postulado”, exclamó un morador.

