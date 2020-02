El fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, investigado por sus vínculos con la red criminal ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, volvió a pedir la salida de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y salió en defensa de los investigados por recibir aportes de Odebrecht para su campaña electoral, como el caso de Keiko Fujimori, pues dijo que dar dinero a candidatos a cambio de futuras obras no es corrupción.

Sostuvo que el objetivo de la investigación de los fiscales debió ser destapar las coimas vinculadas a los megaproyectos para determinar qué funcionarios recibieron dinero y cuánto se dio, pero “se hizo otra cosa periférica” y se incidió en el dinero que la constructora entregó a las campañas electorales.

“Los que reciben (dinero) tenían que saber el origen delictivo y, en consecuencia, no se va a poder calificar como lavado de activos. El pitufeo es otro delito, porque ellos entregan plata, pero no quieren aparecer como donantes, pues tienen la expectativa de ganar obras en el futuro. Eso no es corrupción”, aseguró Gálvez Villegas.

En Radio Nacional, el fiscal supremo opinó que los codinomes entregados por Odebrecht “se presentan de una manera rimbombante, pero son intrascendentes”. Al ser consultado acerca de los motivos por los que pide la salida de los fiscales Vela y Pérez, dijo que no actuaron correctamente y “un fiscal tiene que hacer todo bien, porque si hace 99 cosas bien y una sola hace mal, entonces, por eso tienen que ser sacados”.

“Como usted”, le dijeron las periodistas, que recordaron que él estaba siendo investigado y tiene impedimento de salida del país. Luego le recordaron que mintió cuando, al principio, negó haber pedido un favor al exjuez César Hinostroza para el fiscal Walter Delgado Tovar, lo que generó la molestia del fiscal.

Gálvez manifestó que en un año conversó al menos cien veces con César Hinostroza, porque trabajó con él en la Academia de la Magistratura, y el favor que le pidió para el fiscal Walter Delgado Tovar fue para que lo ayude emocionalmente y para un caso judicial.

“Yo puedo llamar a quien se me da la gana, yo lo estaba llamando para que apoye a un amigo que estaba en estado de depresión, dándole un consejo”, apuntó en tono descortés.

Violencia verbal

El exprocurador Antonio Maldonado explicó que, según directrices de los fiscales aprobadas por la ONU, los fiscales están sometidos en sus opiniones a cosas propias de su función y al rigor de la imparcialidad. “Gálvez ha violentado esta norma, pues sus declaraciones son parcializadas”, dijo a La República.

Agregó que cuando estas declaraciones se refieren a casos graves de corrupción, abuso de poder, lavado de activos, entre otros, tienen que ser transmitidas de manera muy cuidadosa para no poner en peligro la actuación del Ministerio Público.

“En este caso sí pone en riesgo y coloca a los fiscales en situación de vulnerabilidad. Ya hemos visto cómo lúmpenes han atacado a la esposa del fiscal Pérez Gómez”, añadió.

Como un tercer punto, dijo que los fiscales tienen que ser sensibles a la posición de las víctimas. “En este caso de gran corrupción, sus declaraciones lesionan los sentimientos de las víctimas, que viene a ser la nación peruana entera”, subrayó.

Por todo esto, Maldonado consideró que Gálvez ha vulnerado tres estándares de obligado cumplimiento de los fiscales en el mundo, como son la imparcialidad, la objetividad y cuidado con opiniones que se refieren a casos de graves delitos y sensibilidad de las víctimas.

Tomás Aladino Gálvez Villegas es fiscal supremo titular desde diciembre de 2013. Fue designado por el antiguo CNM, en cuyos audios de la vergüenza aparece en diálogos con César Hinostroza. Por esas grabaciones se le investiga en el caso ‘Los cuellos blancos del Puerto’. Es cercano a Pedro Chávarry.