Frepap: Mitos, verdades y pugnas en la agrupación israelita

En unas semanas, el Frepap se instalará como la cuarta fuerza política del nuevo Parlamento. Al cierre de esta nota, las actas contabilizadas de la ONPE al 92.3% le otorgaban 15 escaños al partido fundado por Ezequiel Ataucusi.

Sin duda, es una cifra histórica. Pero en medio de esa satisfacción –que de seguro sienten en la interna israelita–, yacen pugnas aún no resueltas entre los hermanos Ataucusi, y también versiones dispersas sobre la doctrina, organización y funcionamiento del Frepap y la Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU).

La actual fragmentación –por así decirlo– radica en tres facciones: la del líder del Frepap, Jonás Ataucusi Molina; Juan Ataucusi Ospina, quien reclama el trono; y Raquel Ataucusi Puchuri, quien denuncia a la familia Molina de esconder a su hermano Jonás.

El miércoles 5, Ataucusi Puchuri denunció ante la Dirincri la desaparición de su hermano Jonás Ataucusi. Pero al día siguiente, La República informó que el 22 de mayo del 2019 el líder del Frepap se acercó a la Reniec de Chorrillos –distrito donde vive– para renovar su DNI. A eso se suma que sus vecinos sostuvieron que sí lo han visto.

PUEDES VER Las guerras de Jonás

El último viernes, Raquel Ataucusi relató a este diario que no ve a su hermano desde junio del 2015. “Hice memoria en la Dirincri, yo pensé que eran solo dos años”, dijo. La última vez que lo vio fue en Cieneguilla –agregó– y conversaron sobre las acusaciones contra Jonás Ataucusi acerca de no reconocer a sus hijos. “Eran comentarios de Juan Ataucusi. Por eso lo abordé”, contó. Y desde ahí no supo más.

Jonás y los Molina

Fuentes del Frepap respondieron a este diario que Jonás Ataucusi sí se encuentra en el país. Incluso revelaron que la decisión del partido político de no reunirse con el presidente Martín Vizcarra provenía por orden directa del heredero de Ezequiel Ataucusi.

PUEDES VER Hermana de Jonás Ataucusi denuncia su desaparición, pero sus vecinos la desmienten

Este diario buscó abordar a los virtuales congresistas del Frepap para saber cuándo se reunirán con su líder. Sus asesores respondieron que, debido a la denuncia de desaparición de Jonás Ataucusi, mantendrán silencio hasta que se conozcan los resultados de las actas contabilizadas de la ONPE al 100% y se sepa cuántos parlamentarios tendrán realmente. La bancada israelita aún no se reúne con su presidente.

PUEDES VER Hermana de Jonás Ataucusi denuncia que está desaparecido desde hace 2 años

Para Raquel Ataucusi existe un afán de la familia Molina de imponer su candidato a la presidencia del Frepap para el 2021. “No les voy a permitir más cosas aberrantes a los Molina. No voy a aceptar humillaciones para la congregación”, exclamó. Sostuvo que el aspirante natural debe ser su hermano Jonás Ataucusi.

Si se trata de dinastía, la hermana del líder israelita tendría razón. Lo concreto, sin embargo, es que en las elecciones generales del próximo año el Frepap deberá realizar elecciones internas con sus militantes. Ahí se definirá el real respaldo de los casi 500 mil israelitas a Jonás Ataucusi. Y de ser favorable para él, tendrá que dar la cara en campaña.

Su hermana, por ahora, ha creado la Iglesia Nueva Jerusalén en Carabayllo con 50 seguidores. Raquel Ataucusi detalló que ahí practican en estricto la doctrina de su padre Ezequiel.

A Juan Ataucusi, por su parte, le siguen un promedio de 40 israelitas. Ataucusi Gamonal ha denunciado, al igual que su hermanastra, a la familia Molina. Los argumentos de ambos se enfocan, por ejemplo, en que actualmente el partido Frepap tiene de secretario general a Toribio Inga Michuy y de personero legal a Wilfredo Tenorio Molina, quienes cumplen el rol de voceros.

PUEDES VER Frepap no acudió a la reunión con el presidente Martín Vizcarra

El excongresista del Frepap Javier Noriega coincide en que el problema de la organización es que “lo maneja la familia Molina”. Pero considera que Juan Ataucusi miente cuando reclama el poder. “Él aprovecha que Jonás no sale”, sostuvo.

LGTBI, aportes y votos

El 30 de enero, Juan Ataucusi apeló al silencio de su hermano para decir que la iglesia del Frepap no rechaza a la población LGTBI. “En la congregación también hay homosexuales y lesbianas. Se han congregado y hacen su vida normal”, enfatizó.

PUEDES VER Juliana Oxenford pide disculpas al Frepap por decir que los imagina sacrificando animales

Esa declaración contradijo al candidato al Congreso Wilmer Cayllahua, quien tres días antes había sostenido que los miembros de la comunidad LGTBI tienen el mal “enquistado en su corazón y en su sangre”. Fuentes del Frepap aclararon que su organización no acepta a la comunidad gay como parte de sus fieles. Pero mantienen la distancia y respeto.

En cuanto al financiamiento de la agrupación, durante el debate electoral del JNE, la entonces candidata María Teresa Céspedes consideró que los partidos políticos deberían informar sobre sus aportes antes de que culmine la campaña. “Debe ser en forma progresiva de acuerdo al gasto que está haciendo el partido político”, dijo el 12 de enero. Y resulta contradictorio porque el Frepap no ha aplicado lo planteado por su aspirante. En el portal de la ONPE no figura ningún reporte del reciente proceso.

El politólogo Fernando Tuesta explicó que sí es viable informar sobre los aportes antes de las elecciones. Pero que un partido lo haga o no, es otra historia. El abogado José Tello recalcó que una vez que el JNE emita la resolución que finalice el proceso electoral, los partidos –en este caso, el Frepap– tendrán 15 días para reportar su financiamiento.

Raquel Ataucusi denunció que, si bien es histórica la cantidad de escaños obtenidos por el Frepap, se debería investigar el financiamiento de la campaña. “El partido está en manos de los Molina. Tienen empresas y terrenos en Ica, haciendas”, expresó.

Fieles del Frepap admiten que la familia Molina elevó su patrimonio posterior a la muerte de Ezequiel Ataucusi y desde que su hijo Jonás pasó a estar en la sombra.

La clave

Los votos. Fuentes del Frepap consultadas por este diario explicaron que no es obligatorio para los fieles llevar túnicas y, en caso de los varones, tener la barba crecida. Sin embargo, precisaron que quienes cumplen con ese modo de vida están ejerciendo sus “votos”, que, según su doctrina es comprometerse con Dios.