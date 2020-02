El fiscal supremo Tomás Gálvez, investigado por pertenecer a los ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, aseguró que “nunca mintió” sobre los audios difundidos con el ex juez supremo César Hinostroza donde se le escucha solicitar “un apoyo para su amigo".

“¿En qué he mentido? Yo nunca he mentido. Yo he trabajado con César Hinostroza un año en la Academia Nacional de la Magistratura. Yo me comunicaba con él una o dos veces a la semana. Es decir, más de cien veces al año. Hemos trabajado juntos. Hemos generado una amistad. Eso he dicho”, manifestó durante una entrevista en Radio Nacional.

En efecto, Tomás Gálvez confirmó que se comunicó con Hinostroza Pariachi para solicitar “un consejo” para su amigo el fiscal Walter Delgado Tovar sobre un supuesto delito de violencia familiar.

“Yo puedo llamar a quién se me da la gana. En ese momento yo lo llamé (a César Hinostroza) para que apoye a un amigo que estaba en un estado de depresión. Como amigo. Dándole un consejo que no tiene nada que ver absolutamente nada con un caso. Yo llamo a quién me da la gana”, expresó el fiscal.

Confía en la Junta

Por otra lado, Gálvez Villegas dijo confiar en la decisión que tomará la nueva Junta Nacional de Justicia (JNJ) sobre su presunta vinculación con la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, pues asegura, “no tiene nada que ver”.

“Yo entiendo que en la Junta hay gente razonable, gente informada y académica y esa gente va a entender mi caso que yo no tengo absolutamente nada que ver”, agregó.

Asimismo, el investigado fiscal supremo aseveró que “hay un interés” de la prensa por encubrir a la constructora brasileña Odebrecht, ya que, según afirma Gálvez, sabían que los “iba a denunciar y perseguir”.

Tomás Gálvez y Pedro Chávarry son sindicados por la Fiscalía de pertenecer a Los Cuellos Blancos.

“Todas son invenciones que lamentablemente un sector de la prensa mediática que tiene interés en encubrir a Odebrecht no quiere que yo esté en el sistema de justicia porque sabían que yo iba a denunciar y perseguir a los encubridores de Odebrecht”, agregó.