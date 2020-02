Tomás Gálvez sobre aportes de empresas a candidatos: “Eso no es delito” [VIDEO]

Tomás Gálvez, fiscal supremo sindicado como miembro de la organización ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, aseguró que los aportes que dan las empresas (referente al caso Odebrecht) a los candidatos durante las campaña electorales “no son delitos”.

“Eso (aportes de empresas) realmente no es delito. La forma como la presentan como lo están dando aparece gravísimo no es cierto, pero yo aseguro que no va a haber condena porque eso no es delito. Todo los codinomes. Toda la información que se presenta de manera rimbombante en la prensa eso es intranscendente”, manifestó Gálvez este sábado en Radio Nacional al ser consultado por la demanda de Odebrecht al Estado Peruano.

Por otra parte, Tomás Gálvez criticó una vez más el accionar de los miembros del Equipo Especial, Rafael Vela y José Domingo Pérez, pues consideró que solo “priorizaron la información que daba Odebrecht”.

“Se tenía que utilizar a Odebrecht tangencialmente y realizar otra investigación como lo han hecho en otros casos que está muy bien. Si hubieran hecho eso ni siquiera necesitábamos a Odebrecht pero ¿qué hicieron ellos? Se sometieron a Odebrecht. Priorizaron solo la información que daba Odebrecht”, expresó.

Asimismo, insistió en que los aportes confesados por funcionarios de la constructora brasileña a altos políticos en el Perú no son delitos pues, afirma, que aquellos que recibieron “tenían que saber el origen delictivo” y que ahora esos hechos ya no se podrán “calificar como lavado de activos”.

Odebrecht demandó al Estado Peruano ante el CIADI por $1,200 millones.

“Acá no se trata de probanza. Se trata de calificación de los hechos, de tipificación y esos hechos aporte a campaña no son típicos. No son delitos. Si tuviera origen delictivo muy bien. Los que reciben tenían que saber el origen delictivo. Eso no es así. No se va a poder calificar como lavado de activos de ninguna manera”, agregó.