El magistrado Tomás Gálvez fue entrevistado por Radio Nacional este sábado 8 sobre su pedido de apartamiento de los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela del caso Lava Jato.

Además de ese tema, fue consultado acerca de los audios en los que se le escucha conversar con los presuntos miembros de Los Cuellos Blancos del Puerto y respecto a qué considera él como delito.

Tomás Gálvez “resolvió” las interrogantes formuladas, pero alzando la voz de manera reiterada y en algunos casos siendo cortante.

Estas fueron algunas de las frases más polémica que dejó Tomás Gálvez.

Controversiales frases de Tomás Gálvez

1. “Los aportes a campañas no son delitos”

Tomás Gálvez intentó minimizar la labor de los fiscales que integran el Equipo Especial Lava Jato. Señaló que no debieron “priorizar” la investigación sobre los aportes irregulares y no reportados que empresas como Odebrecht efectuó a partidos políticos, pues -consideró- que “no son delitos”.

“(El Equipo Especial Lava Jato) debía determinar cuáles fueron los actos de corrupción, los sobornos y las colusiones en los megacontratos. Eso se debía investigar para identificar quiénes fueron los funcionarios que recibieron el dinero, cuánto se entregó y sobre todo dónde está el dinero, ese era el objetivo de la investigación”, trató de explicar.

“¿Qué se hizo? Se hizo otra cosa periférica. Por ejemplo, abundar en un 100 % la recabación de información para determinar los apoyos, auspicios, contribuciones a las campañas electorales. Eso realmente no es delito. La forma en cómo presentan esos casos (dan a entender que son) “gravísimos”. Pero yo le aseguro que sobre eso no va a haber ninguna condena porque eso no es delito. Todos los codinomes y toda la información que se presentan de una manera rimbombante en la prensa es intrascendente”, añadió.

Verdad a medias. No obstante, Tomás Gálvez no menciona que el Equipo Especial Lava Jato tiene como tesis que Keiko Fujimori habría intentado intercalar el dinero que recibió de la Caja 2 de Odebrecht con aportes de otras empresas para que se descarte que recibió fondos de la constructora, situación que ameritó su prisión preventiva.

Es decir, no es totalmente cierto que los aportes no reportados no son delitos, pues pueden existir figuras en que precisamente esas inyecciones económicas son tratadas de camuflarse (un hecho gravísimo), lo cual sí es considerado un delito.

Los que recibían aportes no sabían que el dinero era de origen delictivo

“Yo le puedo adelantar algo […] Acá no se trata de probanza, sino de calificación de los hechos y tipificación. Esos hechos de aportes a campañas no son delitos. Si tuviera origen delictivo, muy bien […] Los que reciben tenían que saber el origen delictivo, y eso no es así”, dijo con seguridad Tomás Gálvez.

Al respecto, debe resaltarse que Tomás Gálvez indica tener la certeza que los denunciados por recibir aportes de campañas “no saben el origen del dinero que les llega”; el tema está siendo revisado por el Equipo Especial Lava Jato y el Poder Judicial, por lo que él no podría asegurar ello hasta que haya una sentencia, pero lo hizo.

El pitufeo no es corrupción

Versión confusa. Tomás Gálvez refirió que sí es considerado delito que un empresario done dinero a una agrupación política a escondidas, pero que el pitufeo (el cual consiste en que los partidos simulen dicho dinero a través de falsos aportantes) no es corrupción. Arguyó que todo se debe a un tema legal y técnico.

“Eso no es corrupción. […] Hablo conforme a ley. Si me dicen que eso es inmoral estamos de acuerdo, pero técnicamente no es delito”, precisó.

Asimismo, mientras daba sus descargos perdió los papeles y dijo a las periodistas de Diálogo Abierto que el problema es que ellas no son abogadas y están tratando de hablar como tal.

Yo puedo llamar a quien se me da la gana

Tomás Gálvez no quiso ahondar en el por qué conversaba constantemente con el ex juez supremo y presunto líder de Los Cuellos Blancos del Puerto, César Hinostroza. Si bien declaró que lo conocía de tiempo por haber trabajado juntos, también fue cortante al enfatizar que él llama a quien quiera.

A la vez, negó que haya intentado favorecer al fiscal Walther Delgado por medio de César Hinostroza en un caso en su contra que se encontraba en el Juzgado de Familia.

“Cuando yo le pido a César Hinostroza que apoye a Walthersito, él me dice ‘en qué’ porque no me entendía. Ahí yo le digo que la mujer está jod… en el Juzgado de Familia, eso digo yo. ¿De dónde sacan que yo le dije que lo ayude en el caso? Ese es invención de la prensa; nunca he dicho eso porque el caso estaba resuelto. Lo llamo porque yo puedo llamar a quién me da la gana. […] Era un apoyo, para que le dé un consejo”, manifestó.

“Yo me reúno con todo el mundo y con quién se me dé la gana, con mis amigos”, detalló en otro momento cuando se le recordó que se encontró en su domicilio con José Cavassa y asesor del CNM.

Tomás Gálvez está en la actualidad con impedimento de salida por tráfico de influencias, cohecho, patrocinio ilegal y organización criminal.