Rafael Vela: Pedro Chávarry ahora es un oportunista

Rafael Vela consideró de oportunista al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry luego de que este criticara el desempeño del Equipo Especial Lava Jato y la firma del acuerdo de colaboración eficaz suscrito con Odebrecht.

“El señor Chávarry ahora es un oportunista. Hace estas declaraciones que no son una sorpresa. Lo mismo el señor Tomás Gálvez Villegas, de una forma indirecta el señor [José Luis] Sardón con una queja contra el fiscal Pérez y contra mí en la Fiscalía de Control Interno”, afirmó Vela Barba en diálogo con Exitosa.

El fiscal supremo titular de la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público Pedro Chávarry criticó el accionar de los integrantes del Equipo Especial Lava Jato a raíz de la demanda presentada por Odebrecht al Estado peruano por US$ 1 200 millones de dólares, debido a la resolución del contrato de concesión del Gaseoducto Sur Peruano.

A su vez, el fiscal superior Rafael Vela Barba subrayó que su equipo de investigación, en la cual funge de cordinador, no accedió a brindar a Chávarry Vallejos información relacionada al acuerdo de colaboración eficaz porque lo valoraron como un infiltrado.

“El señor Chávarry hace referencia ahora de forma oportunista. Evidentemente, no podíamos darle ninguna información, primero porque la ley no le permitía, y segundo porque el señor Chávarry era un infiltrado, una persona que buscaba socavar las bases del acuerdo, que no se firme bajo ningún caso”, aseveró Vela Barba.

Asimismo, aludió al integrante del Tribunal Constitucional José Luis Sardón sobre la denuncia que el magistrado efectuó contra Rafael Vela y José Domingo Pérez ante la Fiscalía de Control Interno.

“Esperamos que sea desestimada, pero sabemos que responde a la incomodidad de lo que es la apertura y transparencia en el manejo de la información. Le incomoda al señor Sardón seguramente que se haya hecho público en una audiencia que su familiar ha sido un falso aportante de Fuerza Popular”, sentenció Vela Barba.