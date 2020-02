Raquel Ataucusi: “No me estoy aprovechando del ingreso del Frepap (al Congreso)"

Raquel Ataucusi, hija de de Ezequiel Ataucusi, fundador del Frepap, denunció formalmente la desaparición de su hermano Jonás Ataucusi. Asimismo, indicó que no se está aprovechando como algunos han dejado entrever, pues está en busca de él desde hace mucho tiempo.

“No me estoy aprovechando de la coyuntura, no me estoy aprovechando del ingreso del Frepap (al Congreso)”, indicó.

La invitada sostuvo que la familia Molina fue expulsada del pueblo israelita por Ezequiel Ataucusi, pues eran 'arribistas’ y ‘aprovechadores’. Sin embargo, cuando Jonás Ataucusi ingresó como misionero general tomaron el liderazgo de la congregación.

“No vengo a reclamar que hayan hecho de lado a los Ataucusi, sino que lo único que se quiere es que el misionero general asuma su liderazgo”, comentó.

Por otro lado, reiteró que dentro del Frepap existe corrupción, lo cual está demostrado, según ella, por las propiedades que la familia Molina ha obtenido después de retomar el poder en la organización. Además, alegó que no está militando en el partido actualmente, ya que esta no es la ideología que su padre profesaba.

La hija de de Ezequiel Ataucusi pidió a las autoridades buscar a su desaparecido hermano para que él asuma el cargo y así la bancada del Frepap pueda hacer correctamente su trabajo en el Congreso de la República.

