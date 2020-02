Odebrecht. Luego de conocerse la demanda por US$1200 millones de la constructora brasileña Odebrecht al Estado Peruano debido a la cancelación el proyecto Gasoducto Sur Peruano, se han presentado diversos argumentos referentes a los pagos ilícitos que hizo dicha empresa.

En efecto, en los último meses, el representante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, confesó que se hicieron sobornos a funcionarios peruanos con altos cargos en la gestión del proyecto con el fin de entregar la licitación a dicha constructora y obtener un beneficio por la obra.

Es así que Odebrecht interpuso una demanda ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI), contra el Perú por el Gasoducto Sur Peruano el último 21 de enero. La demanda de arbitraje presentada por la constructora brasileña alcanza los US$ 1.200 millones.

Fue a través de una carta firmada por Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, presidente y director de Odebrecht, le comunicaron a la Fiscalía que presentaron la demanda con el argumento de que fueron perjudicados el pasado 24 de enero del 2017 tras la decisión del gobierno del expresidente Pedro Pablo Kucxynkski de dar por concluida la concesión al consorcio Gasoducto Sur que la empresa integró junto con la española Enagás y Graña y Montero.

Odebrecht asegura que el Estado canceló “de manera arbitraria” el contrato del Gasoducto Sur e interpuso otras medidas que violaron los derechos subsidiarios de la constructora.

Mientras el Estado Peruano asegura que el contrato con la empresa se culminó debido a que no obtuvo el financiamiento necesario para acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto para realizarse la obra.

Vela sobre demanda: “No tiene ningún sentido”

Por otro lado, el coordinador del Equipo Especial, Rafael Vela, aseguró que la demanda de Odebrecht ante el CIADI “no tiene sentido” debido a que existe un documento de culpabilidad no solo está referido a los pagos a privados sino también “a los cargos que se le imputan” por los presuntos sobornos entregados.

“No tiene ningún sentido para nosotros y así se lo hemos hecho saber también a los ejecutivos de Odebrecht. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de la empresa, sino existe la culpabilidad de las empresas Graña y Montero, y existe la declaratoria de culpabilidad de los señores José y Hernando Graña”, manifestó Vela este jueves en RPP.

Confesión de “pagos ilícitos”

Cabe recordar que el pasado 9 de julio del 2019, Rafael Vela afirmó que Odebrecht reconoció que si hubo “pagos ilícitos” por el proyecto Gasoducto Sur. Esto tras su salida del interrogatorio del expresidente de OAS Leo Pinheiro, quien confirmó que hubo sobornos de este tipo.

“Dentro del proceso de colaboración eficaz tenemos ya un acta firmada al respecto en la que hay un reconocimiento de pagos ilícitos de parte de Odebrecht, lo que determina para nosotros su culpabilidad sobre lo que es está investigando en el caso específico del gasoducto del sur”, manifestó Vela en aquella oportunidad para Canal N.

En esa misma línea, el coordinador del Equipo Especial explicó que el reconocimiento de Odebrecht se encontraba respaldado por un acuerdo de colaboración eficaz el cuál a la vez era homologado por el Poder Judicial y remitida por el sistema de cooperación internacional.

“Todo está regulado dentro del convenio, es un convenio progresivo y abierto, como lo hemos dicho muchísimas veces nos permite incorporar nuevos hechos a partir del reconocimiento del colaborador eficaz que siempre es un asunto de carácter voluntario”, sostuvo.

Cabe recordar que poco antes de la declaración de Leo Pinheiro, IDL-Reporteros y Convoca revelaron los archivos de la Caja 2 de Odebrecht donde se confirmaron los pagos de US$ 3,200,000.00 relacionados al proyecto Gasoducto Sur Peruano entre el 15 de abril y el 12 de noviembre del 2014.

Además, se descubrieron distintos ‘codinomes’ a los cuales se le entregó el dinero. Entre estos figuraban: ‘Disco’, ‘Princesa’, ‘Magali’, ‘French’, ‘Magneto’, entre otros apodos. Es así que al final la empresa se adjudicó la obra por más de 7 millones de dólares durante el gobierno de Ollanta Humala el 2014.

Barata confirma reunión por Gasoducto

En la jornada del interrogatorio en Curitiba en diciembre del 2019, el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, declaró al Equipo Especial Lava Jato que mantuvo diversas reuniones con Ollanta Humala cuando era presidente, con Nadine Heredia y dos ministros implicados en el proyecto Gasoducto Sur Peruano.

Además, detalló lo que se hizo para adjudicarse con el proyecto y además, precisó a fuentes de La República, que la ex primera dama tenía mejor comprensión que Ollanta Humala sobre cómo hacerse con la obra y ratificó la entrega de 3 millones de dólares.

“Las reuniones de entrega de dinero a Nadine y Humala fueron en Miraflores. Además, hubo una cena en la casa de Marcelo Odebrecht, donde se agradeció por el dinero para la campaña presidencial. En las reuniones, Nadine se comprometía a solucionar los problemas planteados por Odebrecht”, aseguró Barata, dijeron fuentes de La República con conocimiento de las manifestaciones del exfuncionario de Odebrecht en el Perú.

El exejecutivo relató también que en las reuniones en el Palacio de Gobierno participaban, no todas las ocasiones, Humala, Heredia y los exministros de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga y Jorge Merino, por el proyecto. También estaba presente Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora.

De igual manera, reconoció que hubo dificultades para que Odebrecht obtenga el proyecto Gasoducto Sur Peruano, por lo que, además de los personajes del Gobierno, se reunió con distintos medios de comunicación y formadores de opinión, para neutralizar a la competencia.

Barata: “Todo lo que tenía que decir lo he dicho a la Fiscalía”

Cabe recordar que Jorge Barata fue interceptado en Brasil por la prensa peruana para que pueda dar una reflexión sobre lo actos ilícitos del que fue parte, en representación de la constructora.

No obstante, prefirió no declarar asegurando que ya dio información a la Fiscalía peruana sobre los diversos casos en su contra, entre ellos el Gasoducto Sur Peruano. “No tengo nada que decir ahora, no puedo declarar. Todo lo que tenía que decir lo he dicho en mis declaraciones a la Fiscalía. Perdóname, discúlpame, no puedo decir más”, dijo Barata a programa Cuarto Poder en diciembre pasado.

Cabe recordar que una de las personas investigadas de entregar la concesión de la megaobra Gasoducto Sur Peruano es la ex primera dama Nadine Heredia, quien está impedida de salir del país por el plazo de 12 meses, tras la decisión del juez Jorge Luis Chávez Tamariz el pasado 14 de enero.