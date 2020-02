La excandidata al Congreso Maribel Rondón, quien intentó llegar al Legislativo con el partido Unión por el Perú (UPP), falleció este viernes producto del cáncer que padecía desde el 2014.

Rondón, quien era periodista y trabajadora del Congreso, no pudo concluir su participación en las elecciones 2020 debido a que para hacerlo, debía solicitar una licencia. Sin embargo, obtenerla habría significado la suspensión de su seguro de salud.

PUEDES VER La distribución de las nuevas bancadas en el Congreso 2020 [INFOGRAFÍA]

La periodista anunció el 5 de diciembre de 2019 su paso al constado de la contienda electoral de enero último. “Con mucha tristeza renuncio a la candidatura por un tema de salud”, escribió en dicho momento en su cuenta personal de Facebook.

“Me acaban de comunicar que mi licencia sin goce de haber me dejaría sin seguro y por la urgencia que tengo para ser sometida el día de hoy a una intervención quirúrgica, renuncio a la oportunidad que me dio Antauro. Sé que él es muy polémico, pero le agradezco la oportunidad que me dio sin ninguna condición”, escribió en su momento Maribel Rondón.

Rondón, como se recuerda, acusó en el 2018 directamente a la excongresista fujimorista Luz Salgado de ser quien autorizó su despido cuando presidía el Congreso.

Además, la hoy fallecida excandidata manifestó que desde la llegada del fujimorismo al Congreso en el 2016, comenzó a sufrir hostigamientos.

"Cuando entra esta nueva administración empecé a tener una serie de hostigamientos porque yo no soy del partido [Fuerza Popular] porque no me identifico con ellos, hay gente del partido nombrado en el Congreso de la época de los 90”, indicó en el 2018 en entrevista con Radio Exitosa.

PUEDES VER Todos los 36 virtuales congresistas por Lima

Rondón: No debería haber inmunidad

Como parte de su cobertura de la campaña por las elecciones 2020, La República entrevistó a Maribel Rondón antes de que renunciara a su candidatura al Congreso. En dicha ocasión, Rondón afirmó que los congresistas no debían tener inmunidad parlamentaria.

“Yo no tendría ningún problema en que se me quitara la inmunidad parlamentaria. Creo que soy una de las primeras personas en renunciar a ella. Yo trabajo por convicción. Por la experiencia que he vivido”, dijo en dicha oportunidad Rondón a La República.

En la entrevista, Rondón también manifestó haberse sentido decepcionada cuando fue retirada del Congreso durante el mandato del fujimorismo en el Poder Legislativo. Por ello, le dijo a este diario que si llegaba al Congreso, lo primero que haría sería “promover una ley para que ninguna institución pública o privada pueda dejar sin trabajo a su colaborador que trae consigo una enfermedad que no ha pedido”.

“Lo segundo es sacar otro proyecto de ley para que todas las personas diagnosticadas con cáncer estén cubiertas al 100%”, fueron sus propuestas legislativas.

PUEDES VER La lista de virtuales congresistas de la República por región [FOTOS]

Maribel Rondón, pudo conocer este diario, será velada este viernes en la Funeraria Campo Fe, en la avenida Javier Prado 2248, en el distrito de San Borja.