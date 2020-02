Cusco: Denuncias por corrupción ponen en jaque a alcalde de Canchis, Jorge Quispe

José Víctor Salcedo

Mientras la Fiscalía incautaba documentos en el local de la Municipalidad Provincial de Canchis, la población cumplía un paro para exigir la salida del alcalde provincial, Jorge Quispe Ccallo, y los regidores. El burgomaestre es investigado por la Fiscalía Anticorrupción por el presunto delito de cohecho. Un equipo de peritos del Ministerio Público ya evalúa los documentos contables y administrativos incautados entre el lunes y ayer.

La fiscal Anticorrupción de Cusco, Gloria Soto, lacró el lunes pasado las oficinas de la comuna para inmovilizar documentación que será usada para comprobar la denuncia de cohecho abierta contra el alcalde. "Hay indicios de supuestos delitos de corrupción como cohecho. El alcalde habría pedido favores a proveedores", dijo Soto.

"¡Que se vaya el alcalde!" y "¡Que se vayan todos!" fueron los coros que repitieron los pobladores que han visto asqueados la divulgación de audios y videos que dan cuenta de un supuesto pedido de coima de Quispe a un proveedor. En una de las escuchas se oye al alcalde sugerir supuestamente a un proveedor la entrega de tres camionetas y S/ 100 mil a cambio de favorecerlo con contratos. Quispe niega la acusación, pero reconoce su voz.

El Frente Único de Defensa de los Intereses de Canchis (Fudic) y otros gremios convocaron al paro de 24 horas contra el burgomaestre. La protesta de ayer incluyó el bloqueo del puente Arturo, que permite el paso de vehículos de Cusco a Puno y Arequipa. Igualmente, la Panamericana Sur fue cerrada en la comunidad de Pampa Ansa.

Pelea de ambiciones

Jorge Quispe también es cuestionado por haberse alejado del Concejo Municipal y organizaciones sociales por su ambición de concentrar todo el poder. El problema empezó una vez concluido el proceso electoral en octubre de 2018. Quispe dejó de reunirse con los regidores electos y formó un grupo particular para realizar sus actividades. La primera regidora Kari Macedo, junto a otros concejales, impulsó en 2019 la vacancia de Quispe por haber usado dinero para elaborar gorros y distribuirlos en provincias que no eran Canchis. La iniciativa no prosperó.

Ahora, tras la difusión de los audios y videos, tres regidores presentaron un pedido de suspensión por 60 días de Jorge Quispe de la alcaldía.

El alcalde asegura que hay una ambición de poder en la regidora Macedo, a quien además denunció ante la Fiscalía. Entregó como prueba de una supuesta confabulación para sacarlo del cargo un audio, en el que Macedo instruye a una tercera persona para que grabe al alcalde.

Cobros habrían sido por obras municipales

La fiscal Anticorrupción, Gloria Soto, dijo que la investigación preliminar contra Jorge Quispe está centrada en confirmar el supuesto "cobro de coimas del alcalde en algunas obras que se daban en licitaciones". Soto sostuvo que todavía no hay con exactitud datos sobre en cuántas obras incurrieron en actos de corrupción.

También hallaron que en la Municipalidad Provincial de Canchis hay funcionarios laborando sin reunir requisitos exigidos por ley.