Olaechea sobre bonos: “Hemos pedido que la Contraloría venga y revise”

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, presentó este viernes una conferencia de prensa para hacer los descargos respecto a los cuestionamientos sobre el plan de incentivos para el retiro voluntario de trabajadores del Legislativo, los bonos de 8 mil soles y el concurso a plazas libres.

“La obligación que tiene una mesa directiva es ocuparse del Congreso, ocuparse físicamente de una institución que tiene 7 hectáreas en tamaño de inmueble, ese es el tamaño que tiene y hay que cuidar las inversiones como son las impresiones como son las televisores, computadoras, impresiones y la lista es enorme”, declaró.

conferencia de prensa

Además, aseguró que no se han utilizado sino los fondos que eran necesarios para la gestión, “no estamos dejando carga alguna para la próxima gestión parlamentaria”. Esto pese a que diversos analistas señalaron que la Mesa Directiva no está en facultades para aprobar concursos u otorgar presupuestos.

Respecto a las acusaciones a la aprista Luciana León sustentó que “depende de la señora Luciana León, ella tendrá que tomar la decisión que corresponde”. Asimismo indicó que están en permanente control con la Contraloría, “no tenemos ningún problema al respecto”.

Tulio Vizcarra Basto, presidente del sindicato del Congreso de la República por su parte argumento que “cualquier asesor de un ministerio ganas más que un oficial mayor del Congreso que tiene tanta responsabilidad”

Sobre la Ley 30647, la cual dicta que todo lo referente con los recursos humanos debe ser aprobado por Consejo Directivo, y no por la Comisión Permanente, Olaechea señaló “no veo por qué no, no creo que deba venir a firmar el Poder Ejecutivo”.

En tanto, el oficial mayor del Congreso de la República, Giovanni Forno Flórez señaló que la Ley mencionada dicta que el Consejo Directivo del Consejo de la República aprueba políticas. En el artículo 33 del Reglamento del Parlamento también se establece que la Mesa Directiva tiene a su cargo la “dirección administrativa” del Congreso.

Oficial mayor del Congreso

Agrego que fue la Mesa Directiva la que determinó que se accedan a las plazas disponibles por concurso público, para lo cual están en la primera etapa de revisión de las 178 plazas y perfiles requeridos.

Respecto al convenido colectivo dirigido a los trabajadores del Legislativo sindicalizados y a los de plazo indeterminado sostuvo que “no hay una prohibición legal, pero sí antecedentes de otros convenios colectivos y de otras mesas directivas en las que los bonos se han hecho extensivos a los trabajadores de la organización parlamentaria”.

Sobre los bonos de S/ 8 mil

En diciembre de 2019, Pedro Olaechea, junto a Karina Beteta, Salvador del Solar y Marvín Palma, firmó la negociación colectiva con los representantes del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República del Perú (Sitracon).

Comisión Permanente lanzó concurso a plazas libres, entrega de bonos de 8 mil soles y plan de incentivo para retiro voluntario. Foto: La República.

Este accionar administrativo ha sido cuestionado por especialistas debido a que la institución no cuenta con las mismas funciones legislativas sino solo el de evaluar los decretos de urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo.

La Mesa Directiva pretende dejar a su personal en el Parlamento

De acuerdo al analista César Aliaga, la Mesa Directiva no está en la facultades para aprobar un concurso, además de la intensión de dejar al personal de sus equipos en el Congreso.

“En el Congreso hay mucha gente que está en un puesto fijo por un encargo temporal. Ahora lo que se busca es dejarlos fijos”, sostuvo.