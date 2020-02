Fiscalía usará testimonios de Graña y Montero en caso Odebrecht

El Equipo Especial del caso Lava Jato, en concreto la fiscal Geovana Mori, utilizará a los exsocios en el Perú de la constructora brasileña Odebrecht para procesarlos por el caso del Gasoducto.

Así, serán el reconocimiento de responsabilidad penal de Graña y Montero y las declaraciones de los aspirantes a colaboradores José Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y el Nº 03-2019 lo que sustentará la reincorporación de Odebrecht en el caso del Gasoducto del Sur.

Al límite máximo

Esta será la primer medida que activará la Fiscalía, luego de que los representantes legales de Odebrecht, Ray Lemos Sampaio y Rogerio Bautista da Nova Moreira, comunicaron la presentación de una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) por US$ 1.200 millones.

La investigación sobre presuntos actos de corrupción en el proyecto del Gasoducto se encuentra al límite del plazo máximo de investigación preliminar: 36 meses. Esta etapa debió concluir el 3 de febrero último, para pasar a la formalización de investigación, pero la fiscal Mori la amplió por 20 días más.

En estas dos semanas siguientes, se debería producir la incorporación de Odebrecht y sus directivos al caso. Las fuentes reconocen que no es mucho, pero es algo para continuar la investigación preparatoria.

La dificultad, según las fuentes judiciales, será justificar esa decisión. Odebrecht lo va a cuestionar ante los tribunales. Hace unos dos meses, la misma fiscal Geovana Mori había excluido a la constructora brasileña de esta investigación preliminar.

La exclusión de Odebrecht se habría producido luego de la declaración de Jorge Barata en Curitiba, entre el 10 y 11 de diciembre del 2019.

En esa diligencia, el exsuperintendente de Odebrecht fue interrogado sobre las planillas de pagos del Sector de Operaciones que se habían filtrado en Ecuador. En esos documentos aparecían 19 registros de pagos referidos al proyecto del Gasoducto del Sur.

Palabra de Barata

Barata respondió que nunca había ofrecido, recibido solicitud o pagado sobornos para asegurar la concesión del Gasoducto del Sur, el gobierno de Ollanta Humala. Una declaración que ya había hecho con anterioridad, como lo reveló La República en agosto del 2019.

Sobre los pagos filtrados en Ecuador, Jorge Barata dijo que se trataba de pagos no contabilizados, con fondos provenientes de la caja 2, pero dirigidos a particulares por espionaje, asesoría legal y seguridad.

Entre los privados mencionó a Constantino Galarza como la persona que se ocultaba detrás del codinome “Gaza”, al abogado Luis Pizarro como titular de los alias “Disco” y “Princesa”, y a Johnny Brignardello con el apelativo “French”.

Sí reconoció haber tenido diversas reuniones con la ex primera dama Nadine Heredia y el expresidente Ollanta Humala para hablar de las dificultades el desarrollo de los diversos proyectos en el Perú.

Esa declaración de Barata fue la que sustentó la exclusión de Odebrecht del caso Gasoducto y correspondía a la mejor etapa de la confianza de la colaboración entre el Equipo Especial y los directivos de la constructora brasileña.

Los socios

Para la época en que la fiscal Mori decidió excluir a la constructora brasileña de la investigación al proyecto energético del sur, ya era conocido que la compañía peruana Graña y Montero y sus exdirectivos José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña habían reconocido responsabilidad y se habían acogido a la colaboración eficaz.

De cuerdo con las transcripciones de las declaraciones de los Graña, a las que ha tenido acceso La República, estos no refieren haber atestiguado pago u ofrecimiento de sobornos a funcionarios públicos peruanos en el Gasoducto del Sur.

Es más, la declaración de los Graña requiere la confirmación de Jorge Barata. José y Hernando Graña dicen que el exsuperintendente de Odebrecht les contó de sus conversaciones y la confianza que tenía con Nadine Heredia, para que el proyecto del Gasoducto del Sur llegue a buen término. De vuelta, no refieren a ningún pago ilícito.

Es decir que para corroborar las declaraciones de los Graña, Barata debe confirmar lo que han dicho. En parte, ya lo ha hecho, pero negando cualquier acto ilícito.

“Jorge Barata citó a una reunión a Hernando Graña y José Graña indicando que por culpa de GyM, Odebrecht había perdido la oportunidad de ganar el proyecto porque Nadine Heredia no estaba dispuesta a entregar ninguna obra en la que participara GyM”.

José Graña refiere que en un cocktail en la Huaca Pucllana, Marcelo Odebrecht les dijo que no se atrevieron a decirle a Humala-Heredia de la participación de GyM en el Gasoducto porque la pareja presidencial le dijo “si quieren que sigamos ayudándoles no pueden asociarse con sus enemigos”.

En los mismos términos está la declaración del aspirante a colaborador 03-2019. Este colaborador señala que el exministro de Economía y Finanzas Luis Miguel Castilla le dijo al exministro de Transportes y Jorge Paredes que Nadine Heredia le pidió que Odebrecht ganara la concesión del Gasoducto.

El exministro Castilla ya fue interrogado y niega haberle dicho eso a Paredes. Es más, niega que en algún momento la ex primera dama de la nación le dijera o sugiriera que había que favorecer a Odebrecht.

Sin más sustento que los simples dichos será difícil sustentar un caso de corrupción, pero, como dicen las fuentes, servirán para formalizar la investigación en busca de pruebas.

Arbitraje internacional

En cuerdas separadas, sin la intervención del Equipo Especial Lava Jato, avanzará el trámite de la demanda de Odebrecht ante el CIADI. Este 5 de febrero comenzaron a correr los plazos de un arbitraje, que en los hechos comenzó en enero del 2017 cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski canceló el Gasoducto del Sur.

En 90 días debe nombrarse a los árbitros y constituirse el tribunal que resolverá el litigio planteado.

Hasta ahora, nos ha ido bien en el CIADI. De 17 casos, el Perú ha ganado 14 y ha recibido pagos por 110 millones de dólares.

Denuncia al Estado no tiene sentido

Tras señalar que no hay una relación de confianza con Odebrecht, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, dijo que “no tiene ningún sentido” la demanda de la constructora contra al Estado Peruano ante el tribunal arbitral CIADI por el Gasoducto Sur.

“Odebrecht se declaró culpable de los cargos que el Ministerio Público le imputa. No solamente hay cargos relacionados con pagos de presuntos sobornos; sino también de colusiones agravadas en el otorgamiento de la buena pro (…). No tiene ningún sentido. No solo existe la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht, existe la declaratoria de culpabilidad de Graña y Montero y de José y Hernando Graña”, apuntó en RPP.

José Alejandro Godoy. Abogado:

“La demanda de Odebrecht ante el CIADI no tiene que ver con acuerdo firmado con MP. Se basa en resolución de contrato sobre gasoducto durante gobierno de PPK. Son temas distintos”.

Víctor Quijada. Abogado:

“Odebrecht quiere recuperar su inversión. Se han visto económicamente asfixiados y (la demanda) es una estrategia mediática, pero es legal. Perturba la investigación, pero no afectará el acuerdo”.

Actas de las transcripciones de las declaraciones de José Graña Miró Quesada y Hernando Graña Acuña.