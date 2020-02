El defensor del Estado destaca que Odebrecht ha caído en una gran contradicción, pues tiene un acuerdo de culpabilidad suscrito con el Estado peruano. Sostiene que las pruebas de corrupción que la constructora ha entregado podrán ser utilizadas en su contra y serán parte de la defensa peruana.

¿Cómo interpretar la decisión de Odebrecht de demandar al Estado peruano ante el CIADI por US$ 1200 millones?

Esto hay que tomarlo con cautela y en coordinación con el Ministerio Público asumir las acciones legales que correspondan. Como Odebrecht en el proceso de colaboración eficaz ha suscrito un acuerdo de culpabilidad respecto a hechos ilícitos relacionados al proyecto gasoducto, el Ministerio Público va a tener que llamar a la empresa para saber si se ratifica o no en este reconocimiento de culpabilidad y verificar que esté relacionado con la demanda que ha presentado. Luego tiene que citar a la empresa para hacerle ver la contradicción y si no se ratifica en la declaración de culpabilidad tendría que iniciar acciones en la investigación penal y eso significaría incorporar a las personas naturales en la indagación, es decir, a los exdirectivos de Odebrecht, así como a la misma empresa, con medidas cautelares personales y patrimoniales que van desde la solicitud de arrestos preventivos hasta incautación de bienes.

¿Odebrecht reconoció que hubo corrupción de funcionarios peruanos en el proyecto?

El acta de culpabilidad no me ha sido presentada a la vista, pero existe la admisión. No ha señalado de funcionarios peruanos. El acuerdo de colaboración con Odebrecht fue sobre 4 proyectos, pero luego la empresa ha reconocido haber cometido hechos delictivos en el proyecto Gasoducto y otras obras más. El acuerdo tiene una cláusula de progresividad, que ante un hecho nuevo de carácter delictivo el Ministerio Público le hace la imputación a funcionarios y a la empresa.

¿No había forma, en previsión de nuevos hechos, de poner un candado para evitar que Odebrecht acuda al Ciadi?

Los acuerdos de culpabilidad son voluntarios. ¿Qué se ganó? Se aseguraron pruebas que Odebrecht ha entregado. El candado son esas pruebas que podrán ser utilizadas en su contra.

¿Qué hizo que Odebrecht pasara de colaborador a demandante?

Según explican es una decisión de la matriz, en Brasil, porque están sometidos a un proceso de recuperación judicial de deuda.

¿El Estado peruano tiene pruebas suficientes para que se resuelva la demanda a su favor?

Sabemos que cuando hay casos de corrupción los árbitros tienen reticencia a pronunciarse sobre el fondo de la materia. Existe la doctrina de manos limpias. Ellos tienen que resolver sobre pleitos lícitos, no sobre los que tienen naturaleza penal o de corrupción. Hemos venido entregando valiosas pruebas sobre hechos de corrupción de Odebrecht. También tenemos información entregada por Graña y Montero que ha firmado un acta de culpabilidad sobre el gasoducto y dado información de hechos de corrupción. Hicieron lo propio colaboradores como José Graña Miró Quesada y Hernando Granda Acuña. Aparte, hay otros 4 o 5 colaboradores más.

Opiniones

Gonzalo Tamayo - Exministro: “La decisión de suspender el contrato la tomó el Ministerio de Energía y Minas, entonces a mi cargo. Fue analizada por el gobierno y las razones eran técnicas y objetivas. El grado de avance a la fecha de caducidad era del 33%. No habían logrado siquiera avanzar la tercera parte”.

César Azabache - Exprocurador: “Odebrecht, que repite insistentemente que su patrimonio es deficitario y no tiene cómo pagar una reparación fija o los gastos de análisis de sus bases de datos, saca de la chistera una demanda por la que pretende que el Estado le pague US$ 1,200 millones por la resolución del contrato.”

Ernesto de la Jara - Abogado: “Creo que el Perú tiene que hacer todos los esfuerzos del caso para no pagar a Odebrecht esa cantidad ni ninguna otra. Odebrecht está en deuda con el Perú por la cantidad de actos de corrupción en que ha incurrido. Luego, tienen que verse bien las cláusulas del acuerdo de colaboración eficaz”.