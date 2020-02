Chagua Payano: “La Constitución de 1979 es la única legítima y guarda el derecho a la insurgencia”

Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano es ahora virtual congresista de UPP, por la región Huancavelica. Iro Chagua, como le llaman, afirma que su objetivo de regresar a la Constitución del 79 podría abrir un proceso revolucionario en el Perú.

¿Cómo así llega usted a Unión por el Perú?

Era estudiante de medicina en el 2003 y vi un periódico, lo leí e inmediatamente me identifiqué con la postura de Antauro (Humala). Nunca había leído un periódico igual y desde esa fecha me integré al partido. Desde ahí soy activo militante del partido etnocacerista, así me gané la confianza de la estructura del partido y fui convocado para participar en el 2005 en la segunda rebelión etnocacerista en contra de la Constitución de 1993 de Fujimori.

Y a la lista, ¿fue convocado directamente por Antauro?

Soy dirigente activo del partido por más de 15 años y siempre he estado atento a las postulaciones. Antauro Humala es el jefe del partido, es el líder natural del partido, con él se toman las decisiones.

¿Cuál es la agenda prioritaria? Porque parece que algunos representantes dicen una cosa y Antauro Humala otra.

Coincidimos en todo lo que se está diciendo. La agenda se resume en diez medidas inmediatas que el partido propone para salir de la crisis del país, cuya medida inmediata es la derogación de la Constitución de 1993 y el restablecimiento de la Constitución de 1979.

Usted tiene una sentencia por rebelión y secuestro, pero parece no importarle...

Estuve 6 años en el penal Castro Castro por el ‘Andahuaylazo’. Cumplí mi condena, me la pasé trabajando, estudiando y eso hace redención de pena de 7 por uno y pude reducir mis 8 años de cárcel a 6 años y salir.

¿Su condena fue justa?

No. Cometimos un mandato constitucional. La Constitución de 1979 es la única legítima; esta guarda en su artículo 86 un mandato que es el derecho a la insurgencia; exige también un deber para nosotros, restablecer el orden constitucional.

También está involucrado en la quema de aceite del Pronaa en Chacapunco. ¿Es la forma de solucionar las cosas?

La política alimentaria del país establecía que el Pronaa tenía que luchar contra la desnutrición con la entrega de canastas llenas de alimentos refinados. El Pronaa entregaba los alimentos a través de los establecimientos de salud y me negué a repartir estos alimentos, hablé con las autoridades de salud y les solicité formalmente que corrijan esa canasta, porque era un despropósito enviar alimentos refinados.

¿Seguirá con esas medidas ahora que será congresista?

Siempre hemos gestionado de la mejor manera, hemos hecho solicitudes y todo. Cuando las autoridades se ponen a espaldas ante uno, la población siempre reacciona.

¿Llegará hasta las últimas consecuencias si el Estado no le hace caso por la vía formal?

La calle se encargará de presionar...

¿Usted estará ahí?

Estaré donde la población pida que yo esté.

¿Por qué UPP no quiere dialogar con el Ejecutivo?

En una primera instancia, Antauro pidió que no dialogáramos con el Ejecutivo; sin embargo, los ex presos políticos que ahora estamos en el Congreso coincidimos en que debíamos dialogar, pero implementar en esa agenda lo que consideramos son los problemas fundamentales del país. En ese sentido, no había por qué dejar de dialogar con nadie y se lo expliqué a Antauro.

Entonces, ¿sí se van a reunir con el Ejecutivo?

Probablemente. Dentro de poco se reunirá la bancada de UPP, donde prácticamente casi todos somos etnocaceristas, y ahí definiremos en qué condiciones vamos a conversar.

¿Virgilio Acuña es o no una voz autorizada dentro de UPP?

Acuña coincide plenamente con nosotros. Siempre ha sido, en la práctica, un vocero. Actualmente él podría haber sido uno de los voceros, pero no es congresista. Los congresistas somos nosotros, entonces cambian las cosas. Ya no necesitamos un vocero si nosotros mismos podemos serlo.

¿Elegirán nuevo vocero?

Es lo más natural, aquí no se está contradiciendo a nadie.

¿Toda su bancada está de acuerdo con liberar a Antauro?

Absolutamente. Toda la bancada está de acuerdo con la liberación de Antauro, pero no pidiendo una amnistía, que quede claro. La amnistía es parte de lo que la prensa está diciendo, nosotros buscamos justicia.

Quien planteó el tema de la amnistía fue Virgilio Acuña.

Hay que corregirle. He hablado con Antauro.

¿Van a pedir un juicio?

Claro, esto se lleva a la Corte Suprema, al presentarle nuevas pruebas ellos tienen que resolver en tres meses si este proceso se reabre o se mantiene así.

El Frente Amplio ha dicho que no se aliarán con ustedes por la liberación de Antauro.

Lo que ha dicho es que no quiere la amnistía.

¿Creen que pueden negociar el tema de la excarcelación bajo otra figura?

Quien está hablando de la amnistía ha sido Acuña. Cuando se habla de una amnistía se habla de muchos casos que se han judicializado por protestas, luchas sociales, políticas y en ese caso lo que plantea el Frente Amplio es que de esa manera sí puede hablarse de amnistía, pero nosotros no estamos pidiendo una amnistía.

Entonces, ¿pasarán la página con respecto a Acuña?

Así es.

¿No va a haber ningún vínculo con él?

Acuña es un aliado, pertenece al Frente Patriótico, no es que sea nuestro enemigo, simplemente se habrá confundido y bueno pues... en el resto coincidimos plenamente.