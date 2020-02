Arequipa: Alcalde y regidor de Pinchollo son detenidos por peculado y disturbios

Mónica Cuti Yauli

El alcalde del centro poblado de Pinchollo en la provincia de Caylloma, Claudio Gerardo Humire Choque, y el regidor Ernesto Nicolás Tantacuello Huayhuacuri, de la misma jurisdicción, fueron detenidos por orden de la Fiscalía.

Cada uno es acusado de delitos diferentes (peculado de uso y disturbios), pero al momento de sus capturas estaban juntos.

La Policía buscaba al regidor Tantacuello por el presunto delito de disturbios, pues habría participado de un presunto linchamiento el pasado 5 de enero.

Ese día, Aquilino Patiño Salazar fue acusado de robar ganado en Pinchollo en el distrito de Cabanaconde, pero cuando la Policía lo iba a detener, escapó. Una turba de pobladores lo atrapó y golpeó, lo torturaron por 5 horas aproximadamente. Entre los agresores estaba el regidor.

El martes, la Policía intervino un vehículo en el kilómetro 8 de la carretera Chivay - Yanque - Cabanaconde. En la unidad se encontraba el concejal. La unidad pertenecía a la Municipalidad de Pinchollo y en el interior, también estaba el alcalde Claudio Humire Choque junto a su esposa Yudi Oxa Choque y su hijo.

Intervención

El burgomaestre no tenía licencia de conducir y la unidad del municipio no contaba con SOAT. No solo eso, el auto era utilizado para las actividades cotidianas de la familia del alcalde.

Según indicó, su esposa se fue a realizar el pago de una deuda bancaria. El edil estaba junto al regidor porque coordinaban la defensa de Tantacuello debido a la investigación por el linchamiento del presunto abigeo.

Tras la intervención, el burgomaestre fue puesto a disposición de la Fiscalía de Chivay, a cargo de la fiscal María Mercedes Paredes Palomino. Como su detención fue en flagrancia delictiva, lo trasladaron a la comisaría de Chivay. Por la tarde fue liberado, debido a que el delito que se le imputa tiene una pena menor a cuatro años.

El caso será llevado por una Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Arequipa, según informaron fuentes del Ministerio Público.

La situación del regidor Tantacuello es más complicada. Fue trasladado a la División de Investigación Criminal de Arequipa para las indagaciones preliminares. Por el mismo caso hay otros 15 sospechosos, pero no fueron capturados. Tras las investigaciones que se abrieron, se encuentran como no habidos.

La detención del concejal es por siete días. La acusación por el delito de disturbios podría variar, pues los exámenes forenses al cadáver del presunto ladrón arrojaron que murió producto de los golpes.

Presunto ladrón murió a golpes

El 5 de enero fue detenido Aquilino Patiño Salazar, quien presuntamente integraría una banda de abigeos y ladrones de geomembranas, junto a Pascual Laura Patiño y Jorge Luis Quispe Huamaní.

Él escapó, pero la población lo atrapó y golpeó. En una segunda oportunidad logró huir, pero cayó a un barranco donde quedó inconsciente. Aún vivo, fue llevado a un centro de salud, donde murió. Anteriormente también fue detenido por el mismo delito.