Espinoza: Es hora de que las universidades paguen impuestos

Somos Perú, partido que logró ingresar casi una docena de parlamentarios en las elecciones 2020, planteará una iniciativa osada, según anunció este miércoles el virtual legislador de esta tienda política, Rennán Espinoza: “Vamos a plantear dar por finalizada la exoneración tributaria que han tenido las universidades privadas”.

La República se puso en contacto con el virtual legislador para consultarle sobre el planteamiento de la iniciativa, que, según nos informó, fue puesta sobre la mesa durante la reunión que el partido tuvo con el presidente Martín Vizcarra el último martes.

“Nos comentan [en el Ejecutivo] que no hay tanto dinero. En Somos Perú creemos que se puede solucionar, como una de tantas alternativas, con el retiro de la exoneración. Llega el momento de rendir cuentas al respecto”, señaló Rennán Espinoza en conversación con este diario.

El virtual congresista opinó que tras alrededor de 30 años con el beneficio de la exoneración tributaria, este estímulo “no ha funcionado mucho” en el ámbito de la educación superior universitaria en el país.

“Ese dinero debió invertirse en investigación, en mayor desarrollo, pero no ha sido muy bien empleado. ¿A dónde se ha ido ese dinero? Ya es momento que ese rubro pague sus impuestos", consideró Espinoza.

El representante de Somos Perú señaló que la iniciativa fue planteada también a la ministra María Antonieta Alva. “Hizo un comentario genérico. Que sí había que revisar varias exoneraciones tributarias que el Congreso fue dando. Que habría que establecer otros mecanismos de recaudación”, fue lo que dijo la titular del sector Economía.

Consultado sobre la materialidad de la propuesta, Rennán Espinoza indicó a La República que Somos Perú cuenta con un “borrador” de la reforma que pretenden, pero que, en todo caso, para conseguir su aplicación se necesitan los votos en el Parlamento.

“No lo hemos conversado aún con otras bancadas. Pero lo propondremos en el momento correspondiente”, aseguró Espinoza.

“Los impuestos a las universidades fueron exonerado con el propósito de generar un estímulo, pero no creemos que los resultados hayan sido tan buenos. Muchas universidades privadas han terminado siendo cerradas y otras no licenciadas, porque no han cumplido con infraestructura”, insistió el virtual congresista.

¿No cree que podría habían algunas resistencias en el Congreso? Los fundadores de Podemos Perú y Alianza Para el Progreso, José Luna y César Acuña, son dueños de dos universidades

—Yo espero que no, porque todo ciudadano tiene que pagar impuestos. ¿Si no cómo podemos llevar bienestar? No creo que vayan a oponerse bajo ningún concepto a eliminar estas exoneraciones —señaló Rennán Espinoza a La República.

Convocarán a otras fuerzas políticas

Previendo la instalación del Congreso, Rennán Espinoza indicó a La República que Somos Perú ya ha empezado “a comunicarnos con las otras bancadas, porque es preciso llevar una agenda en común”.

“Somos Perú está planteando una reunión para establecer lo que llamaremos un Acuerdo Perú, que es una agenda legislativa coincidente con otra bancadas”, aclaró el virtual legislador.

Para esta reunión, señaló el representante de Somos Perú, los temas principales serían la reforma política y judicial. Sin embargo, no descartó que se toquen otros temas afines. El asunto, en todo caso, es hallar puntos en común para que “de frente vayamos a tomar la decisión y volteemos la página”.

“He escuchado que quieren presentar un proyecto de amnistía. Bueno, que presenten el proyecto y se votará, y yo creo que se irá al archivo seguramente. Y listo, tema sanjado. No podemos distraernos”, manifestó.