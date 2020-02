El exministro de Economía y Finanzas del gobierno del expresidente Ollanta Humala niega haber recibido directivas para favorecer a Odebrecht con la adjudicación del proyecto del Gasoducto del Sur. Afirma que colaborará con el Equipo Especial Lava Jato para que se conozca la verdad.

¿Usted no reside en el Perú?

Desde hace cinco años vivo en Washington. Soy viudo. Vivo con mis dos hijas, soy padre y madre.

¿Vino para declarar, lo pudo hacer?

Un mes antes me llama la fiscalía para declarar el 5 de diciembre. Les mando copia de mis pasajes. Les indico que vivo fuera, que desempeño un alto cargo en un organismo internacional, que regresaría 10 días después para las fiestas navideñas.

¿Y qué pasó?

Cuando me presento, la fiscal suspende la sesión porque la noche previa había aparecido un testimonio de un aspirante a colaborador eficaz en el despacho del fiscal Germán Juárez.

Justo la noche anterior.

Era una declaración de agosto y se había trasladado un día antes al despacho de la fiscal Geovana Mori. Les dije que podía declarar en ese momento. La fiscal no quiso.

¿Se reprogramó?

Me citan para el día siguiente y cuando volví le notifican a mi abogado que, la noche previa, habían pedido impedimento de salida del país por 18 meses. Esa noche fue la audiencia y el juez Juan Sánchez Balbuena me impuso 6 meses de impedimento de salida del país.

¿Fue una emboscada?

Bueno. Respeto el trabajo de los fiscales. Creo que la corrupción debe investigarse. No quiero hacerme la víctima. Solo quiero que se sepa la verdad. Voy a luchar para que se conozca la verdad.

¿Ya se vio la apelación?

Hace unas dos semanas. Entiendo los tiempos del Poder Judicial. Es un caso que no tiene antecedentes al imponer un impedimento de salida del país, a un peruano no residente, que tiene arraigo, pero en el exterior.

¿Qué dijo el colaborador?

Una mezcla de medias verdades. Señala que el presidente Ollanta Humala y Nadine Heredia me indicaron que Odebrecht debía ejecutar el proyecto del Gasoducto del Sur.

¿Cuál es la prueba?

Nada. El colaborador solo dice que yo le comenté ese hecho a Carlos Paredes, el ministro de Transportes. Aduce que cuando hubo el cambio del presidente del Comité, en mayo del 2014, yo le pedí que votara por el candidato propuesto por el ministro Eleodoro Mayorga. Es falso. También dice que sugerí el nombramiento de Mayorga. Yo conocí a Mayorga cuando juramentó. Aduce que las sesiones eran simuladas para favorecer a Odebrecht. Pero, si uno analiza los actos del Comité fue todo lo contrario.

¿A qué se refiere?

Le doy dos ejemplos. Las dos veces que se cambia el cronograma de este proceso fue para favorecer a la competencia de Odebrecht. Luego, hubo un pedido al Comité para que se tomara en cuenta a aquella empresa que desarrollara más rápido el proyecto. Eso habría favorecido a Odebrecht.

¿Quién hizo ese pedido?

Odebrecht. El Comité lo denegó.

¿El expresidente o Heredia le pidieron favorecer a Odebrecht?

Nunca. Lo que recuerdo sí es que el presidente tenía mucha impaciencia por que los proyectos no se dilataran. El gobierno empezó en julio del 2011 y estábamos a mitad del 2014 y no había proyectos. Es normal que un presidente se ponga impaciente si ve que sus obras no se completan.

¿Heredia intervenía en esas muestras de impaciencia?

No. Nunca. Eso es lo que a mí me consta. En mi caso, no vi ninguna intervención de la señora Heredia en este proyecto. Ni respecto a ningún otro proyecto. La interacción que tuve con la señora Heredia fue a pedido del presidente.

¿En qué temas?

La bancada Nacionalista no era muy amiga de los proyectos que yo presentaba al Congreso. El presidente me decía, habla con ella, ella es lideresa del partido. A veces funcionó, otras no.

¿Cual fue su participación en el proyecto del Gasoducto?

Presidí el Consejo Directivo de Proinversión. Cuando un sector encarga ver un proyecto, acude a un Comité. El comité responde de facto al sector que encarga el proyecto, en este caso Energía y Minas.

¿Entonces, no era con usted con quien debían hablar?

No. La responsabilidad era del sector proponente. Si uno evalúa lo que la fiscalía considera como actos de colusión, las cinco imputaciones describen el cargo de Ministro de Economía. A mí me penalizan por ejercer el cargo de ministro de acuerdo a Ley.

¿Ya pudo declarar?

Sí. El jueves pasado. Esta investigación es muy importante. Se debe llegar a la verdad. Respaldo la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público de limpiar esta corrupción.

Ahora hay la declaración de otro colaborador eficaz. ¿Hay información nueva?

Yo no veo nueva información. Excepto el tema de la investigación de Ecuador que reveló una serie de codinomes que incluía este proyecto. Entiendo que se trata de codinomes de entidades privadas, de abogados externos, miembros del consorcio descalificado, que apuntan a una corrupción entre privados. En este proyecto no hay funcionarios públicos que tengan codinomes.

Y la Contraloría

La Contraloría tenía cinco observaciones y ya ha desistido de cuatro observaciones. Solo mantiene una, sobre la descalificación del postor. Está judicializado y el PJ ha dicho que la descalificación fue bien hecha.

¿Cómo ve la investigación?

Estamos al cierre de la investigación preliminar. Solo tienen las declaraciones de tres colaboradores. Confío en que se llegue a la verdad y voy a seguir colaborando.