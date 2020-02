La Segunda Penal de Apelaciones Nacional podrá evaluar el recurso que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, presentó a favor de su patrocinada, quien cumple con una orden de prisión preventiva.

A través de su cuenta de Twitter, Loza Ávalos difundió la resolución del juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, sobre el pedido del fiscal provincial José Domingo Pérez de declarar inadmisible la apelación a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

“Comunicamos a la opinión pública que se ha concedido el recurso de apelación a favor de Keiko. Esperamos que se eleve el incidente en el menor plazo posible”, escribió la letrada.

Fiscal Pérez: “No se presentó recurso de apelación”

En su requerimiento, Pérez Gómez señaló que la defensa legal de la excandidata presidencial no presentó la apelación el último viernes 31 de enero, tres días después de que el Poder Judicial ordenara prisión preventiva contra Keiko Fujimori, siendo este el plazo que indica la ley.

“No se ha fundamentado el recurso de apelación que interpuso la abogada Giulliana Loza en el plazo de tres días. No lo ha realizado el día viernes. No ha presentado su recurso de apelación y, por lo tanto, debe ser declarada inadmisible este recurso por no fundamentación”, declaró el integrante del Equipo Especial el último sábado.

Ante ellos, Giulliana Loza manifestó que sí presentó el referido recurso dentro del plazo de ley. Sin embargo, la letrada precisó que, “a pesar de estar en el horario y dentro de las instalaciones judiciales”, el último viernes 31 de enero, no les permitían dejar el documento “debido a un trámite administrativo”.

“Nuestro reclamo fue puesto inmediatamente en conocimiento del juez, quien me manifestó que no habría problema en que sería admitido. Debido a que, en efecto, habíamos estado dentro del horario y día permitido”, publicó en su cuenta de Twitter.