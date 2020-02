Keiko Fujimori. El coronel PNP Walter Tello Bedriñana, integrante del equipo de peritos contables de la Dirección de Lavado de Activos, manifestó que no sabe cómo llegó una copia de su “trabajo individual” respecto a la pericia contable de los registro económicos de Fuerza Popular (FP).

“Sí se hizo pericia contable por medio de la Policía. Eso ya está tramitado en la misma Fiscalía. No hice pericia contable (en Fuerza Popular). Fue para la policía en una investigación que se hizo. Yo no he ido. Allá no se hace. Tiene que traer todos los documentos a la Policía”, declaró Tello en ATV.

Asimismo, el coronel aseguró que dicho trabajo de pericia contable fue “encomendado” por la institución ya que él trabaja en otra área.

“Yo no lo he seguido más porque yo lo vi preliminarmente. Ósea la pericia no era mi área, me encomendaron ese trabajo. Yo trabajo en otra área, me pasaron para que apoye, ósea en calidad de apoyo se hizo”, expresó.

En esa misma línea negó que haya llevado una copia del documento al local Fuerza Popular y que “casualmente” lo va a “sustentar”. “Si, si lo he hecho, pero formalmente todo firmado. No sé qué hará ahí la copia. No sé cómo ha llegado. Yo la he hecho si, casualmente la voy a sustentar. Una pericia tiene varias partes, no es que esté mal hecho”, indicó.

De mismo modo, se refirió a la convocatoria anunciada por el fiscal del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, por haberse incluido su nombre y sello en el peritaje contable que se halló en el local de Fuerza Popular tras el allanamiento.

“Esa es una apreciación apresurada. Nosotros tenemos que sustentar eso. Tiene bastantes conclusiones que están sustentadas”, aseveró.

Niega vinculación

En otro momento, Walter Tello aseguró que cuando hizo el trabajo de pericia contable no se sabía nada del escándalo de Odebrecht ni de los colaboradores eficaces por que lo que los cuadros presentados a favor de la economía de FP fueron “simulados”

Fiscal José Domingo Pérez dirigió segundo día de allanamiento en el local partidario de Fuerza Popular, ubicado en el Paseo Colón. Foto: La República.

“Se entregó todo eso y de ahí no supe más. Hasta ahí no sabíamos de Odebrecht, ni de los colaboradores eficaces. Ósea fue su trabajo inicial que hay cuadros bastantes, inclusive de ahí han trabajo para detectar a varios que han sido simulados”, declaró.

Por otro lado, afirmó que no tuvo ningún contacto con algún miembro del fujimorismo y negó cualquier vinculo con el partido de Keiko Fujimori.

“No tengo contacto con ellos. No los conozco.Ni soy simpatizante de Fuerza Popular […] Seguro que yo lo he mandado al área de pericia con sello y no sé cómo habrá llegado a ello”, finalizó.

Allanamiento

El allanamiento fiscal al local central del partido Fuerza Popular continúo este martes 4 de febrero al tener 48 horas de plazo para las diligencias, de acuerdo a la autorización emitida por el juez Víctor Zúñiga Urday, titular de la Sala Judicial que analiza la investigación en contra de Keiko Fujimori, lideresa de la agrupación política.

El acto fiscal dirigido por José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del caso Lava Jato, indaga todos los presuntos delitos en la que estaría involucrada la excandidata presidencial y la organización política fujimorista.

Cabe precisar que en el primer día del operativo, que contó con la participación de efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), se halló un dictamen pericial contable de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional.

Este documento, fechado el 27 de diciembre de 2016, era favorable al partido Fuerza Popular, al concluir que “Fuerza Popular ha entregado documentación sustentatoria de los ingresos y gastos correspondientes a los períodos del 2011 al 2015, estando registrados en sus respectivos libros contables”.

El peritaje tiene el sello del coronel PNP Walter Tello Bedriñana, integrante del equipo de peritos contables de la Dirección de Lavado de Activos. Pero no tenía la firma del oficial.

Documento de pericia contable hallado en local de Fuerza Popular.