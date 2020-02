Raquel Ataucusi, hija del fundador del Frente Popular Agrícola Popular (Frepap), Ezequiel Ataucusi Gamonal, afirmó este martes que la dirigencia de su partido “está en manos de la familia Molina”, vinculada a su hermano Ezequiel Jonás, y a quién acusó de “apoderarse de todos los bienes” de la congregación.

“Son ellos los Molina que están ahí y no permiten que la institución marche como debe de ser. Por eso se ha dividido. Antes de que mi padre fallezca, los Molina estaban expulsados, mi padre no quería saber nada de ellos por la actitud interesada que tenían. A mi hermano también lo tenían así, por sus bienes”, manifestó durante una entrevista en ATV.

Asimismo, Raquel Ataucusi mostró su preocupación por su hermano Ezequiel Jonás a quién no ve hace más de dos años ya que aparentemente “está desaparecido”.

“Hace más de dos años que mi hermano Ezequiel Jonás está desaparecido. Llamo y no me contesta, no me da razón. A mí me preocupa lo que haya pasado con mi hermano Jonás, no me dejan verlo, no me dan razón cuando voy a la iglesia en Cieneguilla, en Carabayllo y no encuentro a mi hermano. No sé lo que haya pasado con mi hermano, lo que quiero es saber de él para que se unifique la congregación”, expresó.

Por otro lado, la hija de Ezequiel Ataucusi dijo además que se encuentra “precoupada” por el desempeño que tendrán los virtuales parlamentarios del Frepap pues consideró que la familia Molina hará que la agrupación fundada por su padre “cometa muchos errores”.

Juan Ataucusi denunció amenaza de muerte de parte de su hermano Jonás. Foto: La República.

En otro momento, se refirió a la posición de su hermano Juan Noe Ataucusi, quien acusó a su hermano Jonás de “usurpar” la funciones en la congregación israelita en el Perú. Sobre este último cuestionó que diga que es el “sucesor” de su padre Ezequiel Ataucusi Gamonal y que presente un documento presuntamente falso.

“En este caso, Juan Ataucusi está tomando el tema de una manera general. Él no es ningún sucesor ni misionero general, él da a entender que quiere ser sucesor y ser misionero general. El documento no tiene la firma de mi padre. La firma que presenta Juan Ataucusi no es la firma de mi padre”, agregó.

Raquel Ataucusi Puchuri postuló en las elecciones congresales 2020 con el número 21 por Podemos Perú obteniendo solo 2, 202 votos. Anteriormente, integró sin éxito las listas de Alianza Para el Progreso (APP) y Gana Perú, el 2016 y 2011, respectivamente.

Frepap no acudió a Palacio

Cabe recordar que el Frepap anunció este martes que no acudirá a la cita que tenía programada con el presidente de la República, Martín Vizcarra, en Palacio de Gobierno.

En efecto, fue a través de un comunicado, que la agrupación política fundada por Ezequiel Ataucusi se excusó alegando que aún no había resultados oficiales de la ONPE.

Dicho documento fue dirigido al propio presidente Martín Vizcarra, y cuenta con la firma de Toribio Inga Michuy, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional de Frepap.

“Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez muy respetuosamente agradecer la invitación en las instalaciones del Palacio de Gobierno para el día 4 de febrero del 2020 [...] respecto del cual comunicamos que no asistiremos a dicha reunión, en razón de estar pendiente el pronunciamiento del resultado del cómputo nacional”, reza el comunicado de la agrupación política.