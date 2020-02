Problemas en el Frepap. La última aparición pública de Ezequiel Jonás Ataucusi habría sido hace 2 años.

Así lo informa Raquel Ataucusi, media hermana del líder de Aeminpu (Frepap), quien denuncia que no le permiten comunicarse con él

Raquel Ataucusi sostiene que Aeminpu viene siendo manejada en materia dirigencial y económica por familiares de la parte materna de Ezequiel Jonas Ataucusi (los Molina).

“He ido un montón de veces a Cieneguilla (a pedirle explicaciones a Ezequiel Jonás sobre las cuentas de Aeminpu); sin embargo, me niegan (sic). No sé qué ha pasado con mi hermano, Está desaparecido desde hace más de dos años. Llamo al número de la casa porque he vivido en esa casa con mi padre, pero me contesta una tía de él, de nombre María Molina, y no me comunican con él”, explicó Raquel Ataucusi para Juliana Oxenford.

Cuando la periodista le consultó si las personas que han ingresado al Congreso de la República están siendo dirigidas por los Molina, que serían dirigentes corruptos que roban el dinero de los fieles, Raquel dio una respuesta afirmativa.

Representantes de Ameinpu Colombia no ven a Ataucusi desde hace 16 años

Inubicable. A su turno, Jairo Campo, representante jurídico de Aeminpu en Colombia, Yohn Jairo Campo, manifestó para Latina que también ha tratado de localizar a Ezequiel Jonás Ataucusi desde hace 16 años sin obtener resultados.

“El maestro Ezequiel Jonás no aparece hace más de 16 años...para nosotros, está secuestrado [...] “La señora (Carmen Lupe Cerrón Molina) incluso siempre nos dice que el maestro Ezequiel Jonás nos envía saludos, que está contento, pero cuando pedimos audiencia afirma que está de viaje y que no nos puede atender”, explicó.

Por otro lado, vale recordar que el brazo político de Aeminpu, el Frepap, llevará 15 personas al Congreso.