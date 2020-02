Luis Castañeda: Poder Judicial evaluará pedido de prisión preventiva este jueves 6

El Poder Judicial evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra Luis Castañeda Lossio, tres veces alcalde de Lima, este jueves 6 de febrero en la diligencia que iniciará a las 9 de la mañana, tras pedido del Ministerio Público.

Según informó Canal N, en la audiencia programada se analizará también el caso de José Luna Gálvez, excongresista y fundador del partido Podemos Perú, y Giselle Zegarra, exgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima.

PUEDES VER Luis Castañeda: Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva en su contra por caso OAS

Este pedido se da a pesar que los tres exfuncionarios cumplen impedimento de salida por el plazo de 18 meses, debido a que para la Fiscalía existe peligro de “reintegración de la presunta organización criminal”. Además de un alto riesgo de fuga.

Al exburgomaestre se le imputan los delitos de lavado de activos, colusión agravada y asociación ilícita para delinquir en la modalidad de organización criminal.

Investigación contra Luis Castañeda

De acuerdo a testimonios y otras evidencias, el Ministerio Público considera que Luis Castañeda Lossio habría recibido un aporte de $ 480 mil de la constructora brasileña OAS para su campaña municipal del 2014, en la que consiguió su tercera reelección.

Este monto habría sido entregado a cambio de la negociación y suscripción de la adenda número 2 al contrato de concesión del proyecto Línea Amarilla, favoreciendo a la empresa. Para que se ejecute este acuerdo, se suspendió el proyecto Río Verde y con el dinero de su fideicomiso se construyó el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio.

PUEDES VER Aportes de Odebrecht a Castañeda habrían sido solicitados por Alan García

Obstrucción a la investigación contra Castañeda

De acuerdo a la solicitud fiscal para prisión preventiva contra Castañeda Lossio, el exalcalde habría mostrado acciones de resistencia a la autoridad, así como evidencias que demostraría la falta de arraigo laboral y familiar.

Como muestra de este argumento, la Fiscalía comentó que en una fecha programada para que la ex autoridad edil de sus declaración, esta solicitó reprogramarla minutos antes de que este comience y solo adjuntó un certificado médico como prueba.

Para sustentar su presunta falta de arraigo familiar y laboral, al estar divorciado, tener hijos mayores de 30 años, ser jubilado y tener suspendida su militancia al partido Solidaridad Nacional, del que es fundador.

Otro argumento es lo mencionado por Martín Bustamante, exhombre de confianza de Castañeda Lossio, quien declaró que recibió amenazas de una persona allegada al exalcalde de Lima. “He recibido una amenaza de José Quispe Lévano, quien es una persona muy cercana al señor Castañeda, quien manejaba el tema de medios de Solidaridad Nacional. (...) Mediante un mensaje de WhatsApp, el señor Quispe decía algo así como que yo era un traidor y que me iba a fregar”, señaló a la Fiscalía.

PUEDES VER Gestión de Luis Castañeda pagó más de S/47 millones a consorcio por semáforos inoperativos

Además, Castañeda le recomendó que no acusara a personas de su entorno íntimo ante el Ministerio Público: “(Castañeda) me dijo que no debía echar ni a José Luna Gálvez, ni a Giselle Zegarra Flores, ante lo cual respondí que tenía que decir la verdad. (...) Incluso recuerdo que el señor Castañeda me recomendó al abogado Mateo Castañeda”.

Participación de Zegarra y Luna Gálvez

Bustamante también reveló que él era quien recibía los sobres de dinero de OAS y se la entregaba a José Luna Gálvez en la sede de su Universidad Privada Telesup de la avenida Arequipa, para entregarle los sobres con dinero.

José Luna Gálvez asistió a la reunión de la bancada Podemos Perú con el presidente Martín Vizcarra y parte del Gabinete Ministerial. Foto: La República.

Giselle Zegarra es investigada en el caso porque fue quien firmó el contrato de concesión de la vía Línea Amarilla, y por haber sido señalada por testigos, como Leo Pinheiro quien fue director de OAS, como participante de la reuniones de acuerdos del ahora exalcalde de Lima con los ejecutivos de su empresa.

La exfuncionaria edil Giselle Zegarra Flores fue quien firmó el contrato de concesión que benefició a OAS. Foto: Virgilio Grajeda/La República.

Luis Castañeda Lossio también es investigado por haber recibido $ 500 000 como coimas de la empresa brasileña Odebrecht, para que no modifique en los contratos de los peajes concesionados a Rutas de Lima, del que era apoderado.