José Luna asistió a reunión con Vizcarra a pesar de que Fiscalía pidió prisión preventiva [VIDEO]

El fundador del partido Podemos Perú, José Luna Gálvez, asistió a la reunión de los integrantes de su bancada con el presidente de la República, Martín Vizcarra a pesar de que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una medida de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Cabe recordar que Luna Gálvez solicitó en octubre del 2019 la licencia a su partido tras las investigaciones de la Fiscalía en su contra por la entrega de dinero ilícito por parte de la constructora brasileña Odebrecht.

Cabe precisar que Daniel Urresti, virtual congresista por Lima, también llegó a Palacio de Gobierno poco después de que José Luna ingrese a la reunión acompañado del secretario general de Podemos Perú, Enrique Wong.

Posteriormente, a su salida de Palacio, José Luna aseguró que su bancada “no blindará a nadie” y que se “pone a disposición” del Ministerio Público.

“Nosotros hemos acordado que no hay blindaje para nadie y justamente por ello yo no participé en las elecciones para que no se piense que me quiero blindar o cualquier cosa con las próximas elecciones. Estoy totalmente a disposición de toda la Fiscalía para cualquier investigación”, declaró Luna a la prensa.

Luna: “A mí no me van a acusar de ladrón, coimero, ni cobarde”

En otro momento, aseguró que el pedido de su licencia concluyó el día de las elecciones congresales extraordinarias 2020. “Yo estaba con licencia hasta el día de las elecciones. Al día siguiente volví a ser presidente del partido”, expresó.

El también exsecretario general de Solidaridad Nacional, negó conocer a los funcionarios de la empresa Odebrecht y aseveró que se encuentra “totalmente tranquilo” motivo por lo cuál acudió a la reunión con Martín Vizcarra.

“A mí no me van a acusar de ladrón, ni de coimero, ni cobarde. Por eso estoy acá. Eso es el problema de los que han recibido (dinero de Odebrecht). Yo no conozco a los brasileños. No conozco a OAS. No he trabajado en ningún municipio. Ni nada parecido […] Yo estoy totalmente tranquilo. Yo he venido a traer a mi bancada y a dar la cara. He venido a dar la cara. Yo doy la cara en todo momento”, agregó.

Sobre libros de Telesup

Por otro lado, cuando se le preguntó por el desembolso de más de un millón trescientos mil soles (S/ 1’300,000) a los exintegrantes del disuelto Consejo Nacional de la Magistratura: Guido Aguila e Ivan Noguera por parte de la Universidad Privada Telesup (donde José Luna es dueño) afirmó que “no hay ninguna investigación”.

“Yo no he participado en las elecciones porque Podemos Perú no blindará a nadie. Podemos Perú va a eliminar la inmunidad parlamentaria. La investigación está en curso. Fue por una venta de libros y cada libro está 20 mil soles. Si eso es mucho entonces no sé. Todo lo demás es puro cuento”, manifestó José Luna.

De igual manera, Luna Gálvez negó que Podemos Perú busque integrar la Comisión de Educación para enfrentar los mecanismos empleados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

“Nosotros no nos vamos a meter a ninguna comisión de educación y no vamos a ver ningún caso de ese tipo. Yo he pedido que no se blinde a nadie”, indicó .

Por último, aseguró que su relación con Daniel Urresti (quién fue el congresista más votado con 506,057 votos) “es muy buena” y que fue él quién pidió que el partido Podemos Perú “no blindar a nadie”

“La relación con Daniel Urresti es muy buena. El presidente del partido ha pedido que no se blinde a nadie. Qué se quite la inmunidad parlamentaria. Yo lo apoyo a él”, afirmó.