Ante la negativa del partido Fuerza Popular de entregar información que se le requirió sobre la campaña presidencial de Keiko Fujimori de 2016, el fiscal José Domingo Pérez logró un mandato judicial para allanar el local central de la organización política, ubicado en Paseo Colón 422.

Durante el operativo, que contó con la participación de efectivos de la División de Investigación de Alta Complejidad (DIVIAC), sorprendió el hallazgo de un dictamen pericial contable de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos (DIRILA) de la Policía Nacional. El peritaje se refería a los ingresos y egresos de Fuerza Popular sobre sus actividades proselitistas en los años 2011 a 2015.

El documento tiene el sello del coronel PNP Walter Tello Bedriñana, integrante del equipo de peritos contables de la Dirección de Lavado de Activos. Pero la pericia no cuenta con la firma del oficial.

El hallazgo levantó sospechas entre las autoridades.

“La pericia contable encontrada en el local de Fuerza Popular demuestra una conducta obstruccionista en la investigación que se le sigue a Keiko Fujimori y a la organización política Fuerza Popular”, señalaron fuentes del Ministerio Público.

El peritaje contable fechado el 27 de diciembre de 2016 fue dirigido a la titular de la 26 Fiscalía Provincial Penal de Lima, María del Pilar Peralta, quien en ese entonces llevaba la investigación por el presunto delito de lavado de activos contra Fuerza Popular. Finalmente, el caso pasó al equipo especial Lava Jato.

En esa ocasión, el peritaje fue favorable para Fuerza Popular, lo que explicaría por qué se encontraba el documento indebidamente en los archivos del partido fujimorista. Como es conocido, Fuerza Popular declaró falsos aportes de decenas de personas. Además, Keiko Fujimori recibió donaciones en efectivo de empresarios como Juan Rassmuss Echecopar (US$ 4,8 millones) y Dionisio Romero Paoletti (US$ 3,6 millones de dólares), que no declaró a las autoridades. El peritaje no toma en cuenta esta información.

"El partido político Fuerza Popular ha entregado documentación sustentatoria de los ingresos y gastos correspondientes a los períodos del 2011 al 2015, estando registrados en sus respectivos libros contables. Y se ha determinado que se ha dado cumplimiento a las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas y al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios", concluye el peritaje. No era cierto.

“En su momento, ese peritaje favoreció a Fuerza Popular. Es obvio que lo hicieron en su momento para favorecerlos en complicidad con un sector de la Policía. Esto sucedió en la época de la fiscal Peralta”, señalaron las fuentes del Ministerio Público.

"Se solicitó el allanamiento ante la resistencia por parte de los representantes de esta agrupación de entregar voluntariamente documentación que es necesaria para la investigación que se está haciendo en contra de Keiko Fujimori y otros investigados”, dijo el fiscal Pérez a La República.

La prisión preventiva de Fujimori estaría confirmada

- La prisión preventiva de Keiko Fujimori por 15 meses habría quedado firme, según fuentes judiciales, luego de que la apelación supuestamente se presentó fuera del plazo legal.

- Giulliana Loza, la abogada de Fujimori, lo niega. Dice que el plazo está abierto, pues todavía no le notifican la resolución de prisión preventiva. Esa apelación se presentó este lunes 3 de febrero, por un asunto administrativo que impidió hacerlo el viernes, 31 de enero.

- El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zúñiga dar por consentida la prisión preventiva. Así, Zúñiga deberá dirimir quién tiene la razón.

- Sin apelación, la prisión preventiva ya no será vista por la Sala de Apelaciones ni la Corte Suprema.