Enrique Fernández Chacón, virtual parlamentario del nuevo Congreso elegido por Frente Amplio, contó que tuvo un encuentro con Posemoscrowte Irrhoscopt Chagua Payano, integrante de Unión por el Perú (UPP), partido encabezado por Antauro Humala.

En una entrevista con RPP detalló que en la cita se conversó sobre las posibilidades de una amnistía al líder etnocacerista, quien cumple una pena de cárcel de 19 años tras los homicidios cometidos en el Andahuaylazo.

“Yo creo que sí es un preso político”, dijo Chacón sobre la actual condición del hermano de Ollanta Humala. Además, cuando se le preguntó por la amnistía, dijo que "no hay blanco sobre negro, siempre estaré de acuerdo a que se revise todo lo que se tenga que revisar. El caso de Humala, el de Aduviri, todos lo que están sentenciados por participar en movimientos sociales y ver qué tanto compromete a uno y qué tanto compromete a otro”.

“Sí, hemos tenido una reunión con Chagua. Era una reunión con algunos de nosotros, no es ni con UPP ni con el Frente Amplio. Hemos tenido una conversación con él en la que hemos intercambiado unos puntos de opinión y eso es todo. No hay ningún compromiso de por medio, ninguna alianza, ningún acuerdo. Es simplemente una conversación como conversó con tanta gente, sea o no congresista”, señaló.

El postulante por Frente Amplio que aspira a un asiento en el nuevo Congreso, Enrique Fernández Chacón, negó en todo momento que exista una coalición con UPP, pero no mostró síntomas de no haber coincidido en algunos puntos respecto a la excarcelación de Antauro Humala.

Unión por el Perú no le da venia al nuevo Tribunal Constitucional

El partido político Unión por el Perú (UPP), liderado por el presidiario Antauro Humala, aseguró que apenas ingresen al nuevo Congreso buscarán dejar sin efecto la elección del Tribunal Constitucional (TC)

Como se recuerda, los miembros del TC fueron seleccionados por el anterior Parlamento. “Para nosotros, el tema está claro: hubo vicios en ese proceso. Consideramos que esto debe quedar sin efecto”, enfatizó el virtual candidato José Vega Antonio, y secretario general del partido político, para la Agencia Andina.

Tribunal Constitucional

En esta misma línea, el candidato sostuvo que la bancada de UPP planteará anular el proceso de designación de los integrantes del máximo órgano constitucional, al que se denominó “express”. Por este caso se generó una serie de sucesos que provocó la disolución del Congreso.