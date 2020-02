El día que José Luna pidió licencia en Podemos hasta “esclarecer su situación legal”

Contradicción. José Luna Gálvez, fundador del partido Podemos Perú, aseguró este lunes que el pedido de su licencia concluyó al día siguiente de las elecciones congresales extraordinarias 2020. “Yo estaba con licencia hasta el día de las elecciones. Al día siguiente volví a ser presidente del partido”, expresó Luna a la prensa.

Dicha declaración se dio en el marco de la reunión de los integrantes de su bancada con el presidente de la República, Martín Vizcarra a pesar de que el Ministerio Público solicitó al Poder Judicial una medida de 36 meses de prisión preventiva en su contra por el caso Odebrecht.

Sin embargo, el también dueño de la Universidad Privada Telesup, anunció el pasado 17 de octubre del 2019 que se apartaba temporalmente de la presidencia Podemos Perú “hasta que la verdad esclarezca su situación legal y prevalezca la justicia" tras ser incluido en la investigación que sigue la Fiscalía al exalcalde Luis Castañeda Lossio.

"He tomado la decisión de apartarme de la presidencia de Podemos Perú, solicitando una licencia hasta que la verdad esclarezca mi situación legal y prevalezca la justicia. (...) No buscaré la inmunidad de una representación parlamentaria”, escribió a través de un comunicado en aquella oportunidad.

Comunicado José Luna Gálvez.

En esa misma línea, José Luna también acusó que hay “intereses políticos” que quieren perjudicar y por tal motivo anunció que no participaba en las elecciones congresales extraordinarias realizadas el último 26 de enero.

“Anuncio que tampoco participaré en las próximas elecciones para el Congreso. No buscaré la inmunidad de una representación parlamentaria. Mi defensa es y será la verdad”, expresó en octubre pasado.

En efecto, a su salida de Palacio de este lunes, José Luna aseguró que su bancada “no blindará a nadie” y que se “pone a disposición” del Ministerio Público. Del mismo modo afirmó que Podemos Perú buscará la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

José Luna Gálvez asegura que se pondrá a disposición de la Fiscalía. Foto: Jorge Cerdán.

“Nosotros hemos acordado que no hay blindaje para nadie y justamente por ello yo no participé en las elecciones para que no se piense que me quiero blindar o cualquier cosa con las próximas elecciones. Estoy totalmente a disposición de toda la Fiscalía para cualquier investigación”, declaró este lunes.

Luna involucrado en caso Castañeda, según Fiscalía

Cabe recordar que dicho pedido de licencia de Luna Gálvez se dio luego que el Ministerio Público allanara e incautara su vivienda y dos sedes de la casa de estudios que lidera, para recopilar información concerniente a la entrega de dinero a Castañeda Lossio.

En efecto, la diligencia se realizó el martes 15 de octubre de ese mismo año y la Fiscalía halló más de 300 mil soles dentro de un auto perteneciente a la universidad Telesup estacionado dentro de la casa del excongresista. Luna Gálvez dijo que el efectivo correspondía al cierre de caja de la casa de estudios.

Según el testimonio del colaborador eficaz 155-2019, Luis Castañeda Lossio recibió 1 millón de dólares de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña municipal del 2014, cada empresa aportó 500 000 dólares.

También se indicó que Martín Bustamante Castro y José Luna Gálvez fueron los intermediarios en la recepción del monto ilícito. Según hipótesis de la Fiscalía, la universidad Telesup sirvió como fachada para que se lave el dinero.