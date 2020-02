Daniel Urresti: No vamos a mover un dedo, ni una sola palabra por José Luna

Daniel Urresti expresó su oposición a la inmunidad parlamentaria tras asistir, junto a otros virtuales congresistas de Podemos Perú, a la reunión organizada por el presidente Martín Vizcarra.

Este lunes 3, el jefe de Estado citó a cuatro bancadas que fueron electas en el último proceso electoral para culminar el periodo Legislativo 2016-2021. Para esta primera reunión se contó con la participación de Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos Perú y Fuerza Popular.

Precisamente, tras el diálogo con Podemos Perú, Daniel Urresti manifestó que encontraron puntos de vistas similares a lo expuesto por el presidente Martín Vizcarra. “Muchas de las cosas que se han dicho tiene que ver con los objetivos que tenemos”, resaltó.

Consultado sobre José Luna Gálvez, quien recientemente fue incluido en un pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por 36 meses, Daniel Urresti aseveró que el fundador de Podemos Perú “va a responder ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial como un ciudadano ‘corriente’”.

“La bancada de Podemos Perú no va a blindar nadie […] No vamos a mover un dedo, ni una sola palabra por el Sr. Luna”, sostuvo el ex ministro del Interior.

Además, Urresti Elera se pronunció sobre los pagos realizados por la Telesup, propiedad de José Luna, hacia los exconsejeros del cuestionado Consejo Nacional de Magistratura (CNM) Iván Noguera y Guido Águila por S/ 889 734 y S/ 420 000 respectivamente.

“Que la Fiscalía lo investigue. Nosotros estamos de acuerdo totalmente con que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Si el Ministerio Público encuentra prueba de delitos, que haga la acusación correspondiente y que sea juzgado”, afirmó.

Asimismo, el virtual congresista apuntó que asistirá a la diligencia judicial donde es imputado del asesinato al periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

“El 23 de abril estaré en el juzgado correspondiente, iniciando mi juicio por el caso de Bustíos. Es decir, voy a ser el primer congresista de la Historia del Perú que se allana y que va a ir a su juicio”, señaló.