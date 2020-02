Nava: Barata y García se pusieron de acuerdo para cuidarse

El exsecretario de Alan García, Luis Nava Guibert, manifestó que el exmandatario y Jorge Barata, exdirectivo de la constructora Odebrecht, se pusieron de acuerdo para inculparlo y para cuidarse mutuamente.

“Yo creo que Alan García se puso de acuerdo con Barata no para joderme, sino para cuidarse”, afirmó Luis Nava, según recogió sus declaraciones IDL-Reporteros.

Jorge Barata y Alan García en una actividad inaugural del Metro de Lima, obra del segundo gobierno del aprista que fue ejecutada por Odebrecht.

El ex hombre de confianza de Alan García, quien fue convocado por la defensa de Alejandro Toledo como testigo en su caso, indicó que Jorge Barata miente.

Lo que Nava refiere es que el exdirectivo de Odebrecht no dice la verdad sobre un presunto chantaje al que el exsecretario de García lo habría sometido, y que se relaciona con el periodo final del Gobierno de Alejandro Toledo.

Según IDL-Reporteros, lo que Jorge Barata indicó a la Fiscalía el 24 de abril de 2019, fue que Luis Nava le había dicho que sabía que Odebrecht pagaba coimas a Alejandro Toledo, en una reunión en la casa de playa del mismo ex secretario de la Presidencia.

“Insistió en ello 3 o 4 veces, ¿no?, y yo salí de allí, inclusive más temprano de ese evento porque me sentía mal por esta situación”, indicó Barata a los fiscales, según la versión transcrita por IDL-Reporteros.

Luis Nava Guibert, ex hombre de confianza de Alan García, hoy en arresto domiciliario tras acogerse a la colaboración con la Fiscalía. Foto: La República.

Barata detalló que Luis Nava sabía del pago de coimas debido a que Josef Maiman, ex hombre de confianza de Alejandro Toledo, lo puso al tanto de la conducta de la empresa Odebrecht.

“... él [Luis Nava] me dijo que conocía del asunto porque el […] doctor Yosef Maiman, que había sido el intermediario para el pago de sobornos al doctor Toledo… había buscado al doctor García para contarle … de mi acuerdo … para el pago de coimas al presidente Toledo. [Maiman] contó que […] como la Interoceánica ya se había contratado casi al final del gobierno [de Toledo], solo se había pagado una parte menor de lo acordado, y que naturalmente si el gobierno del presidente García ayudaba a poner en marcha este proyecto, … él iba lograr recibir [sic] lo que faltaba de nosotros”, indicó Barata, de acuerdo al citado medio.

"... esto fue lo que me contó el doctor Nava, ¿no? Y dijo que necesitaba ayudarlo para que las cosas pudieran seguir […] y mi respuesta fue: si es necesario encontrar una forma en que usted esté satisfecho con eso […] ni delate que hubo ese problema con el doctor Toledo, nosotros nos comprometemos a pagarle 3 millones de dólares. [Y así] se pactó el pago de 3 millones de dólares en esa época, en la oficina del doctor Nava, en Palacio de Gobierno”, complementó Barata su declaración, según IDL-Reporteros.

Nava lo niega todo

Sin embargo, Luis Nava afirmó que nunca sostuvo reunión alguna con Jorge Barata en su casa de playa, y que el exdirectivo de Odebrecht miente abiertamente, un hecho que la defensa de Alejandro Toledo busca establecer como estrategia a favor del exmandatario preso en los Estados Unidos.

Jorge Barata, ex directivo de Odebrecht, intentaría "vengarse" de Luis Nava, según asegura este, por un impasse ocurrido en el 2009. Foto: La República.

“Nunca ha existido un pacto de pago, ni pago por parte de Barata a mi persona [sic]”. “Jorge Barata nunca me dio dinero para mí”, se defendió Luis Nava.

Vale indicar que tanto Jorge Barata como Luis Nava, son piezas clave en las investigaciones de la Fiscalía por el caso Lava Jato en el Perú, y principalmente por la relevancia de sus papeles en el caso de Alan García.

En su defensa, Luis Nava indicó que solo tuvo dos reuniones con Jorge Barata, en contraste con Alan García, que “tuvo 23 reuniones y 22 viajes” con el exejecutivo de Odebrecht.

“Es una venganza de Barata”

Nava manifestó también que las declaraciones de Jorge Barata que lo comprometen con el pago de coimas sería una presunta “venganza” que, según afirmó, le fue adelantada por el mismo Alan García en el 2017.

En diciembre de ese año, refirió Luis Nava a IDL-Reporteros, García “me llama y me dice: ¿te acuerdas de Coimbra?”, un publicista que había ayudado a Alan García en campañas anteriores, según el mismo Nava.

Luis Nava y Alan García en Palacio de Gobierno, durante el segundo mandato del fallecido líder aprista. Nava fue su secretario durante todo su periodo gubernamental. Foto: La República.

“Me dicen —dice Alan—, que me van a cuidar, pero te van a echar a ti, porque te has portado mal con Barata y él tiene que echar a alguien”, señaló Luis Nava.

La venganza que alega Nava para explicar la conducta de Barata, se remota a un impasse ocurrido en el 2009 entre el ex secretario de la Presidencia y el exejecutivo de Odebrecht.

“Barata le pide a Alan que lo ayude a ganar ‘lo de la planta de Taboada’ […] Se presenta y pierde. Le habla a Alan y este lo manda a Consucode y pierde de nuevo. […] Como Alan no le contesta, me busca con insistencia, se puso caprichoso, malcriado. Al final, intercambiamos palabras soeces. [Nava insistió en cambiar la expresión original, mucho más vernacular y divertida, por esta]. Me dice, ya vas a ver. Esto fue en 2009”, indicó Luis Nava a IDL-Reporteros.

Abogado de Nava confirma declaración

Consultado por La República, el abogado de Luis Nava, Raúl Noblecilla, ratificó las declaraciones de su defendido respecto a la presunta complicidad entre Alan García y Jorge Barata para inculparlo.

“Se buscaba proteger al señor Alan García. Entre ellos había una intimidad demasiado grande. Eran íntimos”, indicó el letrado en comunicación con este diario.

Noblecilla cuestionó por qué Alan García no “expectoró” a Jorge Barata. Y en esa línea, agregó: “Lo único que pasa es que es mentira, hay intención de proteger la memoria del señor Alan García”.

Raúl Noblecilla, abogado de Luis Nava, señaló que su defendido puede declarar, pero que hay amenazas en su contra. Foto: La República.

“Nosotros tenemos en cuenta muchas declaraciones de Jorge Barata. Las últimas importantes fueron en febrero y abril del 2019. En unas habla que conocía o tenía comunicación con Luis Nava, en otras niega", indicó.

“Dentro de todas las declaraciones de Barata, podemos dar cuenta de contradicciones y también de mentiras que se pueden ir demostrando [...] En la defensa de Nava tenemos que advertir e informar cuando una personas está mintiendo o no”, agregó.

El aboga de Luis Nava indicó a La República, también, que no tiene restricciones para declarar, pero que “hay asuntos que por el mismo respeto a la investigación no queremos ventilar”.

"Queremos centrarnos en el motivo que nos ocupa de testigos. Desde luego se va a saber todo. Se va a agotar todo sobre el gobierno del doctor Alan García”, manifestó el abogado.