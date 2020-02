Odebrecht: prisión preventiva contra Keiko Fujimori quedaría firme

La prisión preventiva de 15 meses impuesta a Keiko Fujimori en la investigación por lavado de activos habría quedado consentida. Según fuentes judiciales consultadas por La República, la apelación no fue presentada dentro del plazo de tres días, desde que el juez Víctor Zúñiga dictó la medida el pasado 28 de enero.

El tema ha abierto un intenso debate al interior de la Sala Penal Nacional. Según contaron informantes a esta publicación, los jueces esperaron el escrito de apelación hasta las 5:00 de la tarde del viernes 31 de enero. La abogada Giuliana Loza, sin embargo, llegó 10 minutos más tarde.

Consultada al respecto, Loza explicó que el personal de su despacho llegó a la Sala Penal a las 3:50 de la tarde para dejar en Mesa de Partes el recurso, mas no pudieron presentarlo por un asunto administrativo, por lo que ella se entrevistó con el juez Zúñiga.

"El viernes, a pesar de estar en el horario permitido y dentro de las instalaciones judiciales, no se nos permitió ingresar la apelación debido a un trámite administrativo. Nuestro reclamo fue puesto inmediatamente en conocimiento del Juez, quien me manifestó que no había problema en que sería admitido. Debido a que, en efecto, habíamos estado dentro del horario y día permitido, explicó la abogada en su cuenta de Twitter.

En este contexto, la apelación fue recepcionada hoy, lunes 3 de febrero a las 8:00 de la mañana. Loza agrega que el plazo todavía está abierto, pues hasta hoy no le notifican por escrito la resolución de prisión preventiva.

Casi a la misma hora, el fiscal José Domingo Pérez remitió un documento al juez Zúñiga solicitándole dar por consentida la prisión preventiva al no haberse presentado la apelación dentro del plazo legal (hasta el 31 de enero por la tarde).

El juez Zúñiga tendrá que aclarar la situación. Si la apelación es rechazada, podría intentar presentar un recurso de queja, para que la Sala Nacional de Apelaciones evalúe admitir la apelación.

En caso contrario, si ya no hay apelación posible, la prisión preventiva no podrá ser revisada ni por la segunda instancia (Segunda Sala de Apelaciones) ni por la Corte Suprema de Justicia.

La posibilidad de presentar un nuevo hábeas corpus, no obstante, sigue abierta. En todo caso, esta situación acorta los tiempos para la vía de derecho constitucional y un nuevo pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

Decisión pendiente

Para el Ministerio Público, sin embargo, las cosas están claras. Fuentes de la Fiscalía mencionaron que el asunto en realidad es más simple: basta que Giulliana Loza muestre el cargo (sello del Poder Judicial con fecha y hora) de que su recurso fue recibido el viernes 31 de enero.

Como ello no ha sucedido ni Loza lo ha publicado, desde la institución se advierte el debate como un intento por “generar confusión” y “justificar la negligencia de haber llegado tarde”, pues “el plazo es uno solo y no hay prórrogas”.

Otro punto a considerar y que juega a favor de la Fiscalía, es que según consta en audio y video, el magistrado Zúñiga Urday, al terminar la audiencia de prisión preventiva, declaró notificadas a las partes de su decisión contra Keiko el mismo 28 de enero.

Es decir, que no era necesario que se extienda la resolución por escrito para que se cuente el plazo de los 3 días desde entonces. Como se sostiene, queda en manos del magistrado Zúñiga, en todo caso, dirimir ambas perspectivas.