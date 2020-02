La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, empleó su cuenta de Twitter para referirse a la decisión del Poder Judicial de permitir el allanamiento de su local partidario.

El fiscal provincial José Domingo Pérez solicitó ante el juez Víctor Zuñiga que autorice dicha medida (con descerraje) a fin de que el Ministerio pueda buscar e incautar documentos relacionados a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en 2016.

De acuerdo a la tesis fiscal, la hija del exdictador Alberto Fujimori habría recibido aportes irregulares para sus campañas presidenciales, los cuales los habría camuflado por medio de falsos importantes y realizando cócteles.

Para la excandidata presidencial, se está cometiendo un abuso contra ella. Asimismo, buscó sostener que su prisión preventiva es “inexplicable” y que José Domingo Pérez .

“Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo”, manifestó Keiko Fujimori.

“Esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”, añadió.

A la vez, anunció que Fuerza Popular tiene pensado participado en las Elecciones 2021.

“No vamos a caer en el juego de quienes quieren alejarnos de los verdaderos intereses del país. Fuerza Popular va a cumplir con su responsabilidad en el Congreso y también continuará con su trabajo político rumbo al 2021”, señaló Keiko Fujimori.

José Domingo Pérez halla información relevante de campaña 2011

El fiscal provincial José Domingo Pérez comentó a la prensa que si bien fue a buscar documentación de 2016, ha hallado información importante de la de 2011.

“Me estoy regresando a la oficina fiscal para solicitar la ampliación al señor juez porque es documentación que en el allanamiento del 7 de diciembre de 2017 no había sido exhibida o ubicada”, refirió.