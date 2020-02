Keiko Fujimori se pronuncia tras allanamiento de local de Fuerza Popular [VIDEO]

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, empleó su cuenta de Twitter para referirse a la decisión del Poder Judicial de permitir el allanamiento de su local partidario.

El fiscal provincial José Domingo Pérez solicitó ante el juez Víctor Zuñiga que autorice dicha medida (con descerraje) a fin de que el Ministerio pueda buscar e incautar documentos relacionados a la campaña presidencial de Keiko Fujimori, en 2016.

Para la excandidata presidencial, se está cometiendo un abuso contra ella. Asimismo, buscó sostener que su prisión preventiva es “inexplicable” y que José Domingo Pérez .

“Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo”, manifestó Keiko Fujimori.

“Esto no solo es un nuevo acto excesivo y arbitrario. Considero que es una provocación de un fiscal obsesionado contra mí y el partido al que represento. Pero así como yo no me corro, Fuerza Popular va a seguir enfrentando estos abusos”, añadió.

Los abusos contra mí y el fujimorismo no se detienen. Así como la semana pasada me han enviado a una injusta e inexplicable prisión, hoy el Ministerio Público ha allanado por segunda vez Fuerza Popular en busca de información que ya está en su poder desde hace mucho tiempo. (1/3) — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) February 3, 2020