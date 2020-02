Keiko Fujimori. El secretario general de Fuerza Popular Luis Galarreta expresó su rechazo al allanamiento ejecutado en la sede principal de la agrupación por el Ministerio Público.

En el local ubicado en Cercado de Lima se efectuó una diligencia a cargo del fiscal José Domingo Pérez tras ser aceptada su solicitud al juez Víctor Zúñiga para hallar libros contables de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

“Es histórico que un partido sea allanado, el nuestro ha sido allanado por segunda vez y sigue pasando en las narices de todos los peruanos y no nos estamos dando cuenta, es decir, el abuso, la prepotencia con la que cual están actuando […]”, comentó Galarreta Velarde.

Además, el excongresista manifestó que Fuerza Popular no va dificultar que la Fiscalía realice las investigaciones.

Foto: Mauricio Malca

“Nosotros no tenemos miedo al allanamiento, no vamos a obstaculizar ni impedir que haga sus investigaciones. Nosotros vamos a hacer lo que la presidenta [del partido] viene haciendo desde hace 19 años: ponerse a disposición de la Justicia”, aseveró.

Anteriormente, Domingo Pérez sostuvo que en la diligencia se encontró “información relevante sobre la campaña de 2011 de Fuerza Popular”, por ello, acudirá al juez Zúñiga Urday para solicitar una ampliación del procedimiento.

Sobre esto, el secretario general de Fuerza Popular afirmó: “el documento señala que viene a pedir documentos del 2015-2016, si encuentra papeles del 2011, no puede decir, ‘ah, entonces me lo llevo’. No está autorizado para eso“.

No obstante, señaló que los documentos referidos a la campaña presidencial del 2011 se remitirán a la Fiscalía cuando presenten la ampliación otorgada por el juez. “El fujimorismo no va a morir, no la van a eliminar de la carrera política”, concluyó.