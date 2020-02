El fiscal provincial José Domingo Pérez pidió al juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que confirme la resolución que ordenó 15 meses de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Según explicó el integrante del Equipo Especial Lava Jato, la defensa legal de la excandidata presidencial, representada por la abogada Giulliana Loza, no presentó el recurso contra la medida de restricción por la que Fujimori Higuchi estará recluida 15 meses en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

“Se ha presentado un escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando la confirmatoria de la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por cuanto no se ha fundamentado el recurso de apelación que interpuso la abogada Giulliana Loza en el plazo de tres días. No lo ha realizado el día viernes. No ha presentado su recurso de apelación y, por lo tanto, debe ser declarada inadmisible este recurso por no fundamentación”, expresó tras participar en el allanamiento al local principal de Fuerza Popular.

En otro momento, Pérez Gómez indicó que, tal como lo adelantó el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, “están culminando la investigación” contra la lideresa fujimorista.

Sin embargo, según indicó el representante del Ministerio Público, necesitan información reciente que tenga vínculo de la investigación y que esta no fue entregada por la persona jurídica Fuerza Popular.