La abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, manifestó este lunes que la apelación a los 15 meses de prisión preventiva dictada en contra de su patrocinada sí fue presentada en los tres días de plazo que ordena la ley.

A través de su cuenta de Twitter, la letrada indicó que el último viernes 31 de enero, a pesar que no había sido notificada de la resolución que ordenó la medida de restricción, se presentó ante el Poder Judicial para dejar el recurso, sin embargo, este no fue recibido debido "un trámite administrativo.

“La apelación ha sido presentada dentro del plazo. Aún no hemos sido notificados de la resolución, conforme lo hemos solicitado y reiterado. El viernes, a pesar de estar en el horario permitido y dentro de las instalaciones judiciales, no se nos permitió ingresar la apelación debido a un trámite administrativo”, escribió.

Asimismo, según narró Loza, puso en conocimiento de su reclamo ante el juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, quien le manifestó en que no habría problema para admitir el mencionado recurso.

José Domingo Pérez pidió a Zúñiga declarar inadmisible apelación

Los tuits de Loza Ávalos se producen minutos después que el fiscal provincial José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial Lava Jato, informara que solicitó a Zúñiga Urday que declare inadmisible la apelación que Giulliana Loza presentaría a favor de su patrocinada y que, por el contrario, confirme la resolución que ordenó 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Se ha presentado un escrito al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria solicitando la confirmatoria de la resolución que impone 15 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, por cuanto no se ha fundamentado el recurso de apelación que interpuso la abogada Giulliana Loza en el plazo de tres días. No lo ha realizado el día viernes. No ha presentado su recurso de apelación y, por lo tanto, debe ser declarada inadmisible este recurso por no fundamentación”, expresó tras participar en el allanamiento al local principal de Fuerza Popular.